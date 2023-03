1.000 Euro für den guten Zweck

Metzgerei Blösch unterstützt Hilfsorganisation humedica

Die Metzgerei Blösch aus Niederraunau unterstützt die Arbeit der Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica mit 1.000 Euro. Das Geld stammt aus einer Sammlung unter Kunden und Mitarbeitenden. Die Geschäftsleitung stockte auf.



„Wir kennen die Arbeit von humedica sehr gut und unterstützen die Organisation schon lange – unter anderem als Sammelstelle der Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“, erklärt Firmenchef Fritz Blösch. „Die Mitarbeitenden waren gleich dabei, als wir Ihnen die Aktion vorgeschlagen haben. Sie wissen: Das Geld kommt dort an, wo es am dringendsten gebraucht, wird“



„Der Krieg in der Ukraine und zuletzt das Erdbeben in der Türkei und Syrien sind durch die mediale Berichterstattung in unserer Wahrnehmung allgegenwärtig“, weiß humedica Mitarbeiterin Carina Freudig. „Was nicht ganz so präsent ist: Auch an vielen anderen Orten der Welt sind Menschen auf unsere Hilfe angewiesen. In Sri Lanka oder dem Libanon zum Beispiel, wo viele Menschen wegen Wirtschaftskrisen, bis in die Mittelschicht hinein, Tag für Tag entscheiden müssen, ob sie sich etwas zu essen kaufen oder zum Arzt gehen. Dass wir auch in diesen sogenannten „vergessenen Krisen“ helfen können, verdanken wir Spendenaktionen wie dieser.“



Seit 1979 setzt sich die internationale Hilfsorganisation humedica, mit Sitz in Kaufbeuren dafür ein, dass Menschen in Notlagen nicht nur überleben, sondern in ein selbstbestimmtes Leben zurückkehren können. Dies gelingt, auch mit Unterstützung örtlicher Partner, über die Verbesserung der Lebensbedingungen und über eine gute Gesundheitsversorgung, vor allem in den vergessenen Regionen und Krisen der Welt. Gerade nach Katastrophen leistet humedica Nothilfe, ist aber auch dann für die Menschen da, wenn andere ihre Not nicht mehr im Blick haben. Seit vielen Jahren bescheinigt das DZI-Spendensiegel der Hilfsorganisation einen verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern.