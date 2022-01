Zum vierten Male in Folge - Anhängermarke Nr. 1* in Deutschland

Auch 2021 konnte Humbaur wieder den Titel Anhängermarke Nr. 1* in Deutschland für sich verzeichnen. Das belegt die Gesamtanzahl der Neuzulassungen im Segment Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse. Der Anhängerhersteller ist mächtig stolz und vor allem sehr dankbar, diese Spitzen-Position erneut zu besetzen.Seit mittlerweile vier Jahren in Folge steht die Humbaur GmbH unangefochten auf Platz 1, was die Zulassungszahlen im Bereich Anhänger bis 3,5 Tonnen angeht. Diese Auszeichnung ehrt das Unternehmen ganz besonders, da sie jeden Tag auf´s Neue bemüht ist, für alle Transportherausforderungen die bestmögliche Lösung anzubieten – getreu dem Motto, Humbaur macht´s möglich.Daher möchte Humbaur sich bei allen Mitarbeitenden, Lieferanten und Händlern bedanken, und vor allem bei seinen treuen und zufriedenen Kunden, denn ohne diese wären sie nicht Jahr für Jahr an dieser Top-Position.Um die hochwertigen Produkte sowie einen erstklassigen Service anbieten zu können, setzt der Gersthofener Anhängerspezialist auf drei Säulen: Eine breite Produktpalette mit hochwertigen und zuverlässigen Anhängern, einen hervorragenden Kundenservice mit einem großflächigen Händlernetzwerk und begeisterte Mitarbeiter:innen, die täglich daran arbeiten, die Produkte noch besser zu machen.Den erneuten Erfolg führt die Unternehmensführung auf zwei wesentliche Faktoren zurück: zum einen auf die breite Modellpalette an hochwertigen Pkw-Anhängermodellen, die für jeden Einsatz und jedes Budget den passenden Anhänger bietet. Zum anderen sorgt gerade die Innovationskraft der Konstrukteure, die sich immer wieder neue und praktische Funktionen einfallen lassen, für Vortrieb. Was im Hause Humbaur entwickelt wird, gefällt. Denn damit werden der Transport, die Ladungssicherung oder aber die Fahreigenschaften noch weiter verbessert.Damit Sie ganz unkompliziert Ihren passenden Anhänger finden, setzt Humbaur nicht nur auf einen modernen Webauftritt, sondern pflegt auch langjährige Partnerschaften mit seinen kompetenten und zuverlässigen Händlern. Das Servicenetzwerk ist breit ausgebaut. Nicht nur in Deutschland. Weltweit gibt es Ansprechpartner, die Ihnen vor und während dem Kauf beratend zur Seite stehen. Auch wer schon einen Anhänger zuhause hat und ein Ersatzteil sucht oder Fragen hat, ist hier bestens aufgehoben. Denn eine fachkundige Beratung und ein Rundum-Service ist uns besonders wichtig.Die Humbaur GmbH fertigt mittlerweile seit knapp 40 Jahren Pkw-Anhänger. Das gesammelte Wissen und die langjährige Erfahrung in Verbindung mit neuesten Technologien und den zahlreichen Ideen engagierter Mitarbeiter:innen bringen das Unternehmen immer weiter voran. Neue Anhängermodelle erweitern die Modellpalette und bieten Lösungen für jeden Einsatz.Im Fokus stehen dabei immer die Kunden. Denn jeder Anhänger soll seinem Besitzer nicht nur langjährige, treue Dienste erweisen, sondern einfach in der Handhabung sein. Zudem soll er praktisch und genau auf das Einsatzgebiet zugeschnitten sein. Dafür hat Humbaur stets das Ohr am Markt und nimmt Kundenfeedback ernst.Die Fertigungszahlen bestätigen den eingeschlagenen Weg der Marke: über 1 200 Fahrzeuge verlassen pro Woche im Durchschnitt die Produktion in Gersthofen. Das macht 60 000 gefertigte Einheiten pro Jahr. Seit der Gründung wurden so weit über 1.000 000 Anhänger verkauft. Das ist nicht nur eine schöne Bestätigung für das Erfolgskonzept, sondern auch ein Grund zum Jubeln.„Wir danken allen Kunden, Mitarbeitenden und Handelspartnern für ihr Vertrauen und die Loyalität zur Marke Humbaur.“, sagt Ulrich Humbaur, Inhaber und CEO der Humbaur GmbH. „Dank Ihnen sind wir auch 2021 wieder die Nr. 1* in Deutschland.“Entdecken Sie jetzt unsere Einachs-Pkw-Anhänger » https://www.humbaur.com/... Entdecken Sie jetzt unsere Tandem-Pkw-Anhänger » https://www.humbaur.com/... Entdecken Sie jetzt unsere Kipper-und Baumaschinentransporter » https://www.humbaur.com/... Entdecken Sie jetzt unsere Fahrzeugtransporter » https://www.humbaur.com/... Entdecken Sie jetzt unsere Kofferanhänger » https://www.humbaur.com/... Entdecken Sie jetzt unsere Pferdenanhänger » https://www.humbaur.com/... Entdecken Sie jetzt unsere Viehanhänger » https://www.humbaur.com/... * Gesamtanzahl der Neuzulassungen 2021 in Deutschland im Segment Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse; Quelle: Management Services Helwig Schmitt GmbH