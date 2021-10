Trend Shop 2021 – Humbaur Shop ausgezeichnet

Schon im vergangenen Jahr konnte sich der Anhänger- und Fahrzeugaufbautenspezialist aus Gersthofen über die Auszeichnung Trend Shop 2021 freuen. Der Unternehmensshop ist weiter auf Erfolgskurs. Die Produktpalette wird stets ausgebaut und auch an der Nutzerfreundlichkeit wird kontinuierlich weitergearbeitet.Die Freude war groß als im Oktober 2020 die Nachricht ins Haus kam, dass der Humbaur Shop zu den Trend Shops 2021 gehört. COMPUTER BILD und Statista haben den Shop einer strengen Prüfung unterzogen und ihn schließlich ausgezeichnet. Auf die Liste zu kommen ist dabei nicht einfach. Immerhin müssen die erwählten Onlineshops in den letzten beiden Jahren ein außerordentliches Wachstum erzielt haben. Das Testverfahren ist dreistufig und definitiv kein Kinderspiel. Umso stolzer ist Humbaur, ausgezeichnet worden zu sein. Das Siegel Trend Shop 2021 steht dem firmeneigenen Onlineshop gut. Dennoch ruht sich das Unternehmen auf dem Erfolg nicht aus, sondern arbeitet weiter daran, sein Produktangebot und das Shoppingerlebnis für die Nutzer weiter zu optimieren.Der Unternehmensshop shop.humbaur.com bietet ein breites Produktportfolio. Zahlreiche Angebote sorgen dafür, dass Besitzer von Humbaur Anhängern nicht nur weiteres Zubehör, sondern auch zahlreiche Ersatzteile bekommen. Und das jahrelang. Zuverlässig. Die Ersatzteilversorgung gehört mit zum Serviceversprechen des Familienbetriebs und stellt sicher, dass die Anhänger auch nach Jahren des harten Einsatzes weiter auf Stand gehalten werden können. Um einen möglichst vielseitigen Gebrauch sicherzustellen, können die Anhängermodelle mit verschiedensten Ausstattungsoptionen erweitert werden. Dadurch passen sich die Transportlösungen geänderten Bedingungen an und bleiben ein zuverlässiger Partner.Von Anbauteilen über Elektrik und Bereifung bis hin zu Stützrädern, Kugelkupplungen und Bremsanlagen. Das Produktangebot des Humbaur Shops ist groß. Natürlich finden auch Besitzer von Pferdeanhängern mannigfaltiges Zubehör. Wer seinen Anhänger mit zusätzlichen Ladungssicherungs-Systemen oder einem Diebstahlschutz versehen will, ist hier ebenfalls richtig. Und für eingefleischte Fans gibt es sogar ausgesuchte Merchandise-Artikel. Wer sich unschlüssig ist, was das richtige Zubehör- oder Ersatzteil ist, der kann den kompetenten Service aus Gersthofen nutzen. Die engagierten Mitarbeitenden helfen gerne dabei, das passende Produkt zu finden.Der Ansatz, den das Unternehmen aus dem bayerischen Gersthofen verfolgt, klingt vielleicht simpel, erfordert aber ein hohes Maß an Flexibilität und Erfahrung. Humbaur möchte für alle Transportprobleme seiner Kunden die passende Lösung bieten. Und das schaffen die rund 600 Mitarbeiter auch. Von der Konzeption und Entwicklung über die Fertigung und Auslieferung bis hin zur Ersatzteil- und Zubehörversorgung. Wer einen Humbaur Anhänger kauft kann sich nicht nur darauf verlassen, dass er einen hochwertigen und treuen Gefährten für viele Jahre hat. Auch nach unzähligen Einsätzen und keinen Blessuren ist sichergestellt, dass der Anhänger mit Ersatzteilen und Zubehör versorgt werden kann. Daher freut sich Humbaur besonders über die Auszeichnung von COMPUTER BILD und Statista zum Trend Shop 2021. Zeigt diese doch, dass der Familienbetrieb auf dem richtigen Weg ist. Und auch bleibt. Denn die engagierten Mitarbeitenden arbeiten stets daran den firmeneigenen Shop noch besser zu machen.Mehr über den Humbaur Ersatzteilshop erfahren Sie auf unserer Website unter https://shop.humbaur.com