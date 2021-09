Professioneller Möbeltransport auf höchstem Niveau

Umständliches Einladen und langwieriges Sichern? Nicht mit dem ausgeklügelten Ladungssicherungs-System der Humbaur FlexBox für den Möbeltransport. Denn hier kann die Ladung mit nur wenigen Handgriffen sicher abgespannt werden – vollkommen flexibel. Doch das ist noch längst nicht alles, was die speziell für den professionellen Transport von Möbeln entwickelte FlexBox aus Gersthofen in petto hat.



Auf vielseitigen Fahrgestellen montierbar – die Humbaur FlexBox für den Möbeltransport



Gerade, wenn schon eine Fahrzeugflotte in Betrieb ist, gibt es bevorzugte Hersteller von Fahrgestellen. Dank zahlreicher Zertifizierungen ist das Unternehmen aus Gersthofen enger Partner der gängigsten Nutzfahrzeughersteller und kann den speziell entwickelten Fahrzeugaufbau damit flexibel auf die gewünschte Basis aufbauen. Damit realisiert Humbaur seine FlexBox auch in verschiedene Größen und Gewichtsklassen. Je nachdem welche Anforderungen der Kunde stellt.



Mit spezieller Ladungssicherung für den Transport von Möbeln und Kartons



Die Fahrzeuge sind mit drei umlaufenden Stäbchenzurrschiene ausgestattet. Das macht die schnelle und einfache Sicherung mit Hilfe von Stäbchenschienen – auf drei verschiedenen Höhen – möglich, welche das Verrutschen der Ladung zuverlässig verhindern. Mit Hilfe der integrierten Treppe, die einfach ausgezogen werden kann, kann das Fahrzeug bequem beladen werden. Eine zusätzliche Einstiegshilfe am Heck erlaubt auch den schnellen Zutritt der Möbelpacker.



Besonders leicht – dank konsequenter Leichtbauweise



Gerade hier spielt die Nutzlast eine entscheidende Rolle. Bei umfangreichen Lieferungen, gerade wenn sie weiter weg sind, sollten alle Möbelstücke und Teile mit nur einer Transportfahrt an das Ziel kommen. Mit dem nutzlastoptimierten Aufbau aus Gersthofen ist das kein Problem. Gerade in Verbindung mit dem IVECO Daily 35S14 als eines der leichtesten Nutzfahrzeuge mit Heckantrieb lassen sich hier hervorragende Nutzlasten realisieren. Der Aufbau setzt dabei auf GFK-Sandwichpaneelen, die mit Nadelfilzplatten auf gedoppelt werden. Das ist die ideale Kombination aus Leichtbau und möbelschonender Oberfläche.



Mit durchdachten Details für ein besonders einfaches Handling im Alltag



Die Humbaur FlexBox für den Möbeltransport überzeugt aber nicht nur mit hervorragenden Fahreigenschaften, einer enormen Fahrsicherheit und einer einfachen Ladungssicherung. Auch weitere Punkte wie der aerodynamische Aufbau zeichnen den Fahrzeugaufbau aus. Denn der sorgt für einen geringen Luftwiderstand und verringert damit nicht nur die Fahrtgeräusche, sondern auch den Spritverbrauch bzw. erhöht bei Elektrofahrzeugen die Reichweite. Für ein sicheres Rückwärtsrangieren sorgen integrierte Einparkhilfen (PDC), die den Fahrer rechtzeitig warnen, wenn sich etwas hinter dem Fahrzeug verbirgt.



Für den einfachen und vor allem effizienten Möbeltransport hat sich der Familienbetrieb aus Gersthofen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ein durchdachter FlexBox Fahrzeugaufbau, der mit zahlreichen Details überzeugt, die den Alltag erleichtern und noch effizienter machen. Durch die große Innenhöhe von 2385 mm können auch sperrige Möbel oder Kühl- bzw. Gefrierschränke problemlos stehend transportiert werden. Damit der Fracht und auch dem Aufbau nichts passiert, sind die Innenwände mit einer Nadelfilzverkleidung versehen. Das schont die Oberfläche und schützt die Ladung vor Kratzern. Dank der Möglichkeit den speziellen Möbelkoffer auf verschiedenste Fahrgestelle aufzubauen, integriert sich das neue Gefährt optimal in die bestehende Fahrzeugflotte. Und bei Sonderwünschen? Helfen die engagierten Mitarbeitenden der Humbaur GmbH gerne weiter und entwickeln individuelle Lösungen. Getreu dem Motto: Humbaur macht’s möglich.

