Pkw- und Motorradtransport leichtgemacht mit dem Humbaur MTK und MTKA

MTK 254222 mit 2500 kg Gesamtgewicht und 1780 kg Nutzlast

MTK 304222 mit 3000 kg Gesamtgewicht und 2280 kg Nutzlast

MTK 354222 mit 3500 kg Gesamtgewicht und 2720 kg Nutzlast

MTK 304722 mit 3000 kg Gesamtgewicht und 2240 kg Nutzlast

MTK 354722 mit 3500 kg Gesamtgewicht und 2680 kg Nutzlast

MTKA 254222 mit 2500 kg Gesamtgewicht und 1630 kg Nutzlast

MTKA 304222 mit 3000 kg Gesamtgewicht und 2130 kg Nutzlast

MTKA 354222 mit 3500 kg Gesamtgewicht und 2580 kg Nutzlast

MTKA 304722 mit 3000 kg Gesamtgewicht und 2080 kg Nutzlast

MTKA 354722 mit 3500 kg Gesamtgewicht und 2535 kg Nutzlast

Egal, ob Quad, Motorrad oder Pkw, oftmals muss das eigene Fahrzeug in die Werkstatt, zum TÜV oder soll einfach mit in den Urlaub. Besonders praktisch sind hier natürlich Anhängerlösungen, die das komfortable Laden und Sichern von Fahrzeugen ermöglichen. Der Humbaur MTK und MTKA sind hier ideal. Beide Anhängervarianten sind robust, langlebig und basieren auf einem gemeinsamen Fahrgestell. Den Unterschied macht die Ladebordwand beim MTKA. Denn damit kann der Anhänger noch flexibler genutzt werden. Gartengeräte oder kleine Baumaschinen können damit im Handumdrehen aufgeladen und optimal gesichert werden.Schon in der Serienausführung überzeugen beide Anhängervarianten mit einer angenehmen Handhabung. Beim MTK ist die Brücke so austariert, dass sie – sobald die beiden Spannverschlüsse vorne geöffnet werden – selbstständig und ohne zusätzliche Hydraulik langsam nach hinten in die Ladeposition kippt. Beim MTKA ist die Laderampe schwerer. Das selbstständige Kippen der Brücke nach hinten funktioniert auch hier. Zusätzlich ist er aber serienmäßig mit einer doppeltwirkenden Hydraulik ausgestattet. Das Verladen der Fahrzeuge geht dann schnell und einfach. Dank des niedrigen Auffahrwinkels können auch tiefergelegte Pkw einfach aufgefahren werden. Das Besondere: die richtige Position zum Fahrzeugtransport ist leicht gefunden. Sobald die Brücke wieder nach vorne schwenkt, hat man den optimalen Transportpunkt erreicht. Bleibt man an dieser Stelle auf der Ladefläche stehen, sind die Gewichtsverhältnisse des beladenen Anhängers und die Stützlast, optimal verteilt (nach Rückkehr in die Transportposition). Beim MTK Fahrzeugtransporter ist der Einsatz von Radstoppern möglich. Diese können in den beiden Fahrblechen variabel eingeklinkt werden, sodass eine optimale Anpassung an das Fahrzeug und damit eine ideale Ladungssicherung möglich sind. Der MTKA punktet im Gegensatz dazu mit einem geschlossenen Ladeboden, welcher auch den Transport von anderem Ladegut als nur Fahrzeugen erlaubt. Bei beiden Transportern lassen sich Radstopp- und sonstige Gurte seitlich universell einhaken, sodass die kostbare Fracht sicher für den Transport verzurrt ist.Beide Fahrzeugtransporter aus dem Hause Humbaur lassen sich zudem gut individualisieren und so auf die jeweiligen Anforderungen anpassen. Neben verschiedenen Windenvarianten zum Aufziehen der Fahrzeuge – manuell oder elektrisch – gibt es auch eine manuelle oder elektrische Hydraulik. Damit kann der Kippvorgang optimal unterstützt werden, was sich gerade auf unebenem oder hügeligem Gelände auszahlt. Auch unterschiedliche Bodenvarianten aus Holz oder Aluminium sind verfügbar. Höhere Bordwände können als Anschlag genutzt werden und erweitern das Transportspektrum der Anhängervarianten enorm. Sogar ein Planengestell kann integriert werden, sodass die Fahrzeuge unter der Plane trocken und sichtgeschützt transportiert werden können.Der Humbaur MTK und MTKA überzeugen schon in der Serienausstattung mit vielen durchdachten Details und einem hervorragenden Handling. Wer mehr möchte, kann die lange Sonderausstattungsliste nutzen und den Anhänger genau an seine Bedürfnisse anpassen. Aber auch Spezialanfertigungen für den Fahrzeugtransport sind möglich. So können Brückenlängen bis zu 7 Meter realisiert werden. Auch eine Brückenbreite von bis zu 2,4 Metern kann der Anhänger- und Fahrzeugaufbautenspezialist aus Gersthofen umsetzen. Aber das ist noch nicht alles. Eine durchgehende Rampe, besonders lange Bohlen für einen noch geringeren Auffahrwinkel oder spezielle, zusätzliche Verstärkungen in der Brücke für den Transport schwerer Fahrzeuge sind möglich. Für Oldtimer oder Fahrzeuge, die generell über eine schmalere Spurweite verfügen, können zudem andere Schienen und Zurrmöglichkeiten integriert werden, sodass eine optimale Ladungssicherung gewährleistet ist. Der Familienbetrieb ist hier genauso flexibel wie die Anwender selbst. So ist auch die Herstellung von Sonderbrücken für den Fenstertransport oder mit Aufnahme für Staplergabeln für den Gersthofener Tagesgeschäft. Das Motto „Humbaur macht’s möglich“ zeigt sich hier nicht nur in der Vielfalt der Serienmodelle und der Ausstattungsoptionen, sondern auch in der beinahe unbegrenzten Möglichkeit der individuellen Anpassungen.Mehr über die Humbaur Fahrzeugtransporter erfahren Sie auf unserer Website unter https://www.humbaur.com/de/anhaenger/fahrzeugtransporter/