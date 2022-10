Neuer Geschäftsführer bei Humbaur

Der Gersthofener Spezialist für Anhänger und Fahrzeugaufbauten ebnet den Weg in die Zukunft: Zum 1. Oktober hat Dr. Volker Nilles die CEO-Position bei der Humbaur GmbH von Ulrich Humbaur übernommen.

Der neue CEO bringt langjährige Industrieerfahrung mit: Nach verschiedenen Managementpositionen bei ThyssenKrupp und BoschRexroth war Herr Dr. Nilles neun Jahre CEO bei der Kleemann GmbH, bevor er als Mitglied des Executive Commitees der KraussMaffei Gruppe zuletzt das globale Neumaschinengeschäft verantwortete.



„Ich freue mich sehr, Herrn Nilles als neuen CEO von Humbaur begrüßen zu dürfen. Mit ihm haben wir einen ebenso versierten wie erfahrenen Experten gewonnen, um den Humbaur-Wachstumskurs fortzusetzen “, sagt Ulrich Humbaur, Inhaber der Humbaur Gruppe. „Ich selbst werde mich auf die übergreifende Koordination von Humbaur und Kögel konzentrieren.“



Auch Volker Nilles hat sich viel vorgenommen und greift als erstes selbst zum Werkzeug: Um das Unternehmen hautnah kennenzulernen, zieht er den Blaumann über und packt in der Produktion mit an. „Nur so erfährt man die aktuelle Lage und erlebt den tatsächlichen Produktionsalltag“, meint Volker Nilles. „In jedem Fall freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit einem engagierten Team aus hervorragenden Expertinnen und Experten die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortzuschreiben und Verantwortung für Humbaur und seine Mitarbeitenden übernehmen zu können.“