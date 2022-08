Nächster Meilenstein für Humbaur – 1.111.111 Anhänger aus Gersthofen

Jedes Jahr werden rund 60.000 Anhänger in Gersthofen gefertigt. Nun hat der Anhänger- und Kofferaufbautenspezialist Humbaur einen weiteren Meilenstein zu verzeichnen: Der 1.111.111 Anhänger wurde gefertigt.





Erfahrung wird belohnt

Dieses Jahr konnte sich das mittelständische Unternehmen erst über den Einzug in die Riege der TOP 100 freuen. Der Innovationspreis ist nur einer von vielen Auszeichnungen, die Humbaur Jahr für Jahr erhält. In Gersthofen ist man sehr stolz auf solche Auszeichnungen. „Die Verleihung des TOP 100 ist für uns ein wichtiger Benchmark und eine Bestätigung, dass sich unsere Leistung, Einsatz und Kreativität bezahlt machen.“, führt Oliver Czech, Geschäftsführer der Humbaur GmbH aus. Unter anderem durfte sich das bayerische Unternehmen im Januar erneut über die Aus-zeichnung zu Deutschlands Anhängermarke Nr. 1* freuen, wenige Wochen später folgte noch der Preis zu Bayerns Best 50.



Der Jubiläumsanhänger Pegasus

Der letzte große Meilenstein, die Fertigung des 1 Millionsten Anhänger, konnte leider pandemiebedingt nicht so zelebriert werden, wie man es sich in Gersthofen vorgestellt hatte. Grund genug für den Anhängerhersteller die Feierlichkeiten jetzt nachzuholen.

Speziell für den 1.111.111 Anhänger wurde ein limitierter Bau des Pferdeanhängermodells Pegasus beauftragt. Der Pegasus ist ein Pferdeanhänger der ganz besonderen Art und mit seiner einzigartigen Farbwahl des Poly-Aluaufbau ein noch größerer Augenfang. Bei der Farbwahl orientierte man sich an den Wünschen der Kunden und an den Trendfarben aus der Modewelt. Heraus kam ein Pferdetransporter mit der Polyfarbe „Very Peri“. Doch nicht nur dank der einmaligen Farbe besticht der Luxusanhänger: Aerodynamik, Innovationen wie das hauseigene Equi-Guard Panikentriegelungssystem und zahlreichem Zubehör machen den Anhänger zu einem echten Unikat.



Die nächsten Meilensteine und Kundenwünsche im Blick

Der Anhänger- und Kofferaufbauspezialist bedient mit seinen Produkten gleich mehrere Zielgruppen. 2020 hatte man zum Bau des 1 Millionsten Anhänger die Produktsorten Pkw- und Lkw-Anhänger gewürdigt. Für den 1.111.111 Anhänger, wollte man deswegen in Gersthofen noch an einen weiteren Kundenkreis denken und entschied sich deshalb für die Reitsportenthusiasten. Humbaur denkt und orientiert sich täglich an deb verschiedensten Kundenwünsche. Dem Motto „Humbaur macht’s mög-lich“ möchte man in Gersthofen stets gerecht werden. Ausruhen auf Erfolgen möchte man sich deswegen auf keinen Fall, und das machen auch die Mitarbeiter nicht. Transportprobleme möchte das Unternehmen lösen – egal wie individuell und vielseitig hierfür die Lösungen sein müssen.



* Gesamtanzahl der Neuzulassungen 2021 in Deutschland im Segment Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse; Quelle: Management Services Helwig Schmitt GmbH