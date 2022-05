Mit Liebe zum Wald – professionelle Motorsägenausbildung mit Humbaur Anhänger

Zur Serienausstattung des HK 153015-18 gehören:

V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger

Kunststoffbeschichtung

Innenleuchte mit Schalter

Doppelflügeltüre mit Drehstangenverschluss

Scharniere verzinkt

Zurringe verstellbar Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad

Humbaur unterstützt die Wood Commander GmbH mit einem Kofferanhänger HK 153015-18. Der Einachser ist maximal stabil konstruiert: feuerverzinktes Stahlfahrwerk, Kunststoffdichtungen an den Türen, massive Verstärkungen im Dachbereich sowie der Stirnwand - dieser Anhänger verspricht eine lange Lebensdauer. Das integrierte Zurrsystem sichert die Ladung im Innenraum. Eine Leuchte sorgt für ausreichendes Licht. Für das umfassende und hochwertige Equipment des Motorsägenausbilders wird der Innenraum durch den Humbaur Exklusiv Partner Feig GmbH in Altdorf individuell angepasst ausgebaut. So kommt alles zuverlässig und unbeschädigt an. Die auffällige Werbebeschriftung ist zudem der optimale Markenbotschafter für unterwegs.Die Schulungsgruppen umfassen zwischen 4 und 20 Personen. Da muss die Ausrüstung schnell und geordnet im Anhänger sein und jeder Handgriff sitzen. Die Kundenklientel umfasst Mitglieder der Feuerwehr, des THW, der Bundewehr, Polizei, verschiedene Rettungsdienste, selbstverständlich Forstbetriebe wie auch Privatpersonen. Das inzwischen 3-köpfige Team von Wood Commander bildet je nach Wissensstand in der Theorie sowie im Praxiseinsatz den professionellen Umgang mit Motor- und Rettungssägen aller Art aus. Der Anhänger fungiert dabei mit all seinen beinhalteten Gerätschaften als mobile Technik-, Zubehör- und Hygienestation – auch die Kursteilnehmer können sich so selbst ein Bild von den Vorzügen und der Qualität des Anhängers machen.Sicherheit und Kompetenz stehen an erster StelleMarkus Rieger war schon immer gerne im Wald und hat seine Berufung in der Erwachsenenbildung gefunden. Er mag das Ehrliche bei seiner Ar-beit und wenn man am Ende des Tages seinen Erfolg sieht. Bei ihm steht Sicherheit und Kompetenz an erster Stelle – wie auch bei Humbaur. Bei etwas nicht die Nummer eins zu sein ist für ihn keine Option. Die Humbaur GmbH ist stolz, solch engagierte und pfiffige Partner zu haben. Denn gemeinsam können so herausragende Ideen für die verschiedensten Einsatzzwecke umgesetzt werden.Mehr über die Humbaur Kofferanhänger erfahren Sie auf unserer Website unter Kofferanhänger (humbaur.com)