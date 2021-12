Kulinarische Köstlichkeiten an jedem Ort – mit dem Humbaur HA 752513 Multi

Zulässiges Gesamtgewicht: 750 kg

Nutzlast: ca. 592 kg

Gesamtmaße: 3585 x 1760 x 800 mm (L x B x H)

Innenmaß: 2510 x 1310 x 300 mm (L x B x H)

Ladehöhe: 500 mm

6 Zurrbügel in Seitenbordwände integriert mit jeweils 400 kg Zugkraft

Einschubmöglichkeiten für Auffahrbohlen

Eckrungen mit Einsteckmöglichkeiten

Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigen Aluminiumprofil

Siebdruckbodenplatte

Mit einem Smoker lassen sich zahlreiche Gerichte zaubern. Von Pulled Pork über Spare Ribs bis hin zu Hähnchenschenkel, Mini Chicken Wings und Burger – auch vegetarisch. Mit den passenden Beilagen wird jedes Event so zum unvergesslichen Erlebnis. Allerdings hat nicht jeder einen solchen Smoker daheim stehen. Burger-n-Barbecue hatten hier die ultimative Idee. Die Profis können entweder zum Smoken engagiert werden oder man kann ihren Riesensmoker mieten und sich selbst an den Grill stellen. Wie das gute Stück transportiert wird? Ganz einfach auf einem Humbaur HA 752513 Multi. Der Smoker ist auf dem Anhänger montiert und kann so überall eingesetzt werden.Damit der wertvollen Fracht nichts passiert, ist diese optimal gesichert. Der Smoker ist mit Flügelschrauben fest auf dem Anhänger verschraubt und wird während der Fahrt zusätzlich mit Spanngurten befestigt. So kann der HA samt Smoker ganz einfach von A nach B transportiert werden. Egal, wo das Event ist, das gesamte Equipment kann einfach und bequem dorthin gebracht werden. Das große Plus des Humbaur HA 752513 Multi: die 2150 mm lange Ladefläche. Denn nur so hat der stattliche Smoker ausreichend Platz.Geburtstagsfeier, Firmenfeier oder Hochzeit. Für jeden Anlass können die Macher von Burger-n-Barbecue das passende Menü zaubern. Ist der Smoker vor Ort muss er nur in der Waagrechten ausgerichtet werden und schon kann es mit dem Smoken losgehen. Mit einer Grillfläche von 2,6 Quadratmeter kann das Team bis zu 150 Leute mit BBQ verköstigen.Damit der über 550 kg schwere Smoker überhaupt transportiert werden kann, braucht man einen robusten und vor allem leichten Anhänger. Mit dem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg kann der HA 752513 Multi so von nahezu jedem Pkw und mit jedem Führerschein transportiert werden. Dank des geringen Eigengewichts bleiben genug Zuladungsreserven übrig. Weiteres Plus des Anhängers: die niedrigen Bordwände und die darin eingelassenen 6 Zurrösen. Die enorme Zugkraft der Ösen und die hohe Stabilität der Bordwände machen ein sicheres Abspannen möglich. Die Bedienung des Smokers vor Ort ist komfortabel. Natürlich kann das schwere Gerät nicht einfach abgeladen werden. Nach dem Austarieren des Anhängers kann man sofort loslegen. Denn die niedrige Ladehöhe macht das Befeuern und Grillen zum Kinderspiel. Die niedrigen Bordwände ermöglichen es zudem, die Stauflächen unterhalb des Smokers ideal auszunutzen. Gerade die hochwertigen Aluminiumkomponenten zeichnen den HA 752513 Multi aus. Die ermöglichen das geringe Gewicht und sind gleichzeitig enorm stabil.Bereits vergangenes Jahr haben wir unseren HA Multi überarbeitet. Das aktuelle Facelift Modell besitzt nun 300 mm hohe Bordwände. Das Modell das hier noch zum Einsatz kam, hatte nur 150 mm hoch Bordwände. Durch die Anpassung haben wir die Einsatzmöglichkeiten des Einachsanhängers erhöht. Er ist nun noch flexibler und kann viele Transportaufgaben im Alltag bewältigen. Weiteres Plus: die serienmäßige Kugelkupplung mit Softdock. Die sieht nicht nur schick aus, sondern schützt das Zugfahrzeug beim An- und Abkuppeln dank der dämpfenden Oberfläche vor Beschädigungen. Auf diese Weise machen wir unsere Anhänger stets noch besser und passen sie den Wünschen der Käuferschaft an.Wer auf die niedrigen Bordwände nicht verzichten möchte oder mehr Nutzlast benötigt, der kann sich den Humbaur KFT Fahrzeugtransporter genauer ansehen. Damit lassen sich nicht nur Kleinfahrzeuge und Motorräder transportieren, sondern eben auch Smoker. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1500 kg bringt der KFT eine Nutzlast von ca. 1196 kg mit. Damit lässt sich ordentlich etwas laden. Immerhin mit der passenden Ausstattung bis zu drei Motorräder. Die haben auf der Innenfläche von 3315 x 1765 mm (L x B) ausreichend Platz. Und mit den 150 mm hohen Bordwänden aus eloxiertem, doppelwandigen Aluminiumprofil ist die Ladung gut zugänglich. Egal, ob zum Sichern oder zum Grillen.Die Humbaur Anhänger sind vielseitig einsetzbar. Jedes Modell kann da seine ganz eigene Geschichte erzählen. Wie der HA 752513 Multi. Der Einachsanhänger wird beim Cateringdienst von Burger-n-Barbecue eingesetzt und sorgt dafür, dass das Team mit dem Riesensmoker bis zu 150 Leute verköstigen kann. Leckere Speisen, natürlich auch vegetarische Varianten, können so an jedem Ort bei jedem Event zubereitet werden. Wer will kann den Anhänger samt Smoker auch mieten und sich selbst an den Grill stellen. Durch die feste Montage auf dem HA 752513 Multi kann der Riesensmoker nicht nur einfach transportiert werden, sondern kann auch überall bedient werden. Der Anhänger muss nur in der Waagrechten ausgerichtet werden und schon kann es mit dem Smoken losgehen. Hochwertige Komponenten, durchdachte Details und die geringe Ladehöhe machen den HA 752513 Multi zum idealen Smoker-Transporteur.Mehr über die Humbaur Einachsanhänger erfahren Sie auf unserer Website https://www.humbaur.com/de/anhaenger/einachsanhaenger/