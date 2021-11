Komfortabel und kinderleicht – die neue Flex-e-pump für viele HUK-Modelle

Im Tauchbad feuerverzinkte Fahrgestell

Geschweißte Kippbrücke

Versenkte Zurrbügel im V-Nut Außenrahmen (Zugkraft pro Anbindestelle 400 daN)

3 mm starker, verzinkter Brückenboden

300 mm hohe Bordwände, rundherum abklappbar

Konische Eckrungen

Zugstangenverschlüsse

Automatikstützrad

3-stufiger Teleskopzylinder

Im Unterfahrschutz integrierte Beleuchtung

Doppelwirkende Handpumpe

HUK 132314

HUK 152314

HUK 152715

HUK 182715

HUK 202715

HUK 272715

Mit einem Rückwärtskipper hat man einen zuverlässigen Begleiter an seiner Seite. Der Anhänger ist vielseitig einsetzbar und dank der Kippfunktion schnell abgeladen. Bei einer häufigen Nutzung kann das Bedienen mit der Handpumpe aber etwas mühsam werden. Abhilfe schafft hier die neueFlex-e-pump. Das System macht das Kippen zum Kinderspiel. Mit Hilfe einer 8er-Sechskant-Nuss und einem handelsüblichen Akkuschrauber kann die Pumpe ganz einfach bedient werden. Das Abladen geht somit auf Knopfdruck.Die praktischen Rückwärtskipper sind als Einachser und Tandemvariante verfügbar. Damit können sie optimal auf den geplanten Einsatz abgestimmt werden. Die Einachsmodelle haben ein technisch zugelassenes Gesamtgewicht zwischen 1500 kg und 1800 kg. Damit bringen sie eine Nutzlast von bis zu 1310 kg mit. Je nach Ausführung steht eine Ladelänge von bis zu 2680 mm zur Verfügung. Das ist ordentlich Platz für Erde, Rindenmulch und Co. Dennoch sind die Anhänger kompakt und können gut verstaut werden. Besonderes Qualitätsmerkmal – neben dem Einsatz hochwertiger Materialien: die aus nur einem einzigen Stück gefertigte und verzinkte Stahlblechbrücke. Das hebt die HUK-Einachser eindeutig vom Wettbewerb ab und macht sie besonders robust und langlebig. Auch beim tagtäglichen Einsatz.Auch die Tandemachser können mit der Flex-e-pump ausgestattet werden (bis zum Modell 272715). So stehen sagenhafte 2700 kg technisch zugelassenes Gesamtgewicht und 2160 kg Nutzlast zur Verfügung. Dabei sind die Anhänger mit einem verzinkten Brückenblech mit V-Nut Außenrahmen und versenkten Zurrösen versehen. Der Kippwinkel von 45 Grad sorgt dafür, dass auch die letzten Reste der Ladung zuverlässig abgekippt werden. Alle Modelle können mit einem Stahlgitteraufsatz oder einem Aluminiumblechaufsatz aufgerüstet werden, sodass sie sich auch optimal für den Transport von Schnittgut und Sträuchern eignen. Ganz gleich, ob für den privaten oder gewerblichen Einsatz. Die serienmäßig 300 mm hohen Bordwände können rundherum abgeklappt werden, sodass auch eine Beladung mit dem Stapler möglich ist.Wenn der Anhänger jeden Tag genutzt und sogar mehrfach abgeladen wird, ist unser neues Flex-e-pump eine entspannte Alternative zur klassischen Handpumpe. Das System ist als Zubehör verfügbar und macht das Abladen komfortabel und schnell. In unter 60 Sekunden kann die gesamte Ladung auf Knopfdruck abgeladen werden. Die Kippgeschwindigkeit hängt dabei natürlich vom verwendeten Akkuschrauber, dessen Ladekapazität und dem Gewicht der Ladung ab. Statt kraftaufwendigem Pumpen reicht es, den Knopf des Akkuschraubers zu drücken. Für die bestmögliche Leistung empfehlen wir ein Gerät mit mindestens 18 Volt. Um den Akkuschrauber mit dem System zu verbinden, ist kein separates Zubehörteil notwendig. Es reicht eine handelsübliche 8er-Sechskant-Nuss. Dadurch ist das System sofort einsatzbereit. Die Antriebseinheit ist zudem schmutz- und wasserdicht gebaut, sodass eine lange Einsatzdauer gewährleistet ist.Mit dem neuen Flex-e-pump wird das Kippen zum Kinderspiel. Das System ist für viele HUK-Modelle als Zubehör verfügbar und macht das Abladen komfortabel und vor allem schnell. Ohne Kraftaufwand kann die Ladefläche so in Sekundenschnelle aufgestellt werden. Das ist vor allem beim tägliche Einsatz eine enorme Arbeitserleichterung. Da das System keinerlei Zubehör benötigt, sondern mit einem üblichen 18-Volt-Akkuschrauber bedient werden kann, ist es sofort einsatzbereit. Und das immer und überall. Egal, ob Erde, Kies oder Schutt – die gesamte Ladung kann ganz einfach per Knopfdruck abgeladen werden. Genau dort wo sie hingehört. Und das Beste: das Flex-e-pump kann bei den passenden Modellen nachgerüstet werden. Damit hat man nicht nur einen robusten und zuverlässigen Rückwärtskipper an seiner Seite, sondern auch das optimale System für mehr Komfort. Mit Köpfchen eben.