Jetzt noch leichter ankuppeln – die neue Humbaur Auflaufeinrichtung

Die Umstellung der Auflaufeinrichtung bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. Neben dem erhöhten Wiedererkennungswert der Firma Humbaur sind auch die technischen Eigenschaften für Endverbraucher von besserem Nutzen. Die AL-KO Auflaufeinrichtung in der Signal- und Unternehmensfarbe Gelb bietet bei allen Modellen bis 1500 kg ein verbessertes Handling. Grund hierfür ist die Übertotpunktfeder, welche im Handhebelmechanismus integriert ist. Die bisher verbaute Gasfeder entfällt bei der neuen Auflaufeinrichtung – positiver Effekt, damit wird sie wesentlich wartungsfreundlicher für den Endkunden und kostspielige Reparaturen entfallen. Zudem fällt das Ankuppeln durch den nied-rigen Handbremshebel deutlich leichter. Es kann nun quasi jede Heckklappe problemlos geöffnet bzw. geschlossen werden. Nichts ist mehr im Weg. Die weiche, dämpfende Oberfläche des neuen Humbaur Softdocks bietet wirksamen Schutz gegen Verkratzen des Zugfahrzeughecks beim Rangieren. Weiterer Pluspunkt ist der Griff, welc her schon vorher ein Handschmeichler war und nun ebenfalls im Humbaur Corporate Design verfügbar ist.Die neue Auflaufeinrichtung wird serienmäßig bei allen Fahrzeugen bis 1500 kg verbaut. Einer, der von dieser Umstellung profitiert ist der Humbaur HA Allrounder. Der Tieflader ist zudem mit viel Zubehör ausgestattet und kann dadurch besonders vielseitig genutzt werden. Die in den Aluminium-Seitenwänden versenkten Zurrbügel sorgen dafür, dass die Ladung optimal gesichert ist. Insgesamt 6 Stück sind hier inte-griert. Jeder hat eine Zugkraft von 400 kg und ist natürlich Dekra geprüft.Aber das ist noch nicht alles. Besonders robust und langlebig wird der Pkw-Anhänger durch die im Tauchbad feuerverzinkte V-Zugdeichsel. Diese sorgt zudem für ein stabiles Nachlaufverhalten. Natürlich ist der Anhänger mit einem 13-poligen Stecker mit Rückfahrleuchte versehen, wodurch die im Unterfahrschutz integrierte Multifunktionsbeleuchtung mit Strom versorgt wird. Die Bordwände sind aus eloxierten, doppelwandigen Aluminiumprofilen gefertigt und die Klappen mit versenkten Verschlüssen ausgestattet. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch platzsparend und verringert das Verletzungsrisiko.• Gesamtmaß: 3802 x 1806 x 974 mm (L x B x H)• Innenmaß: 2510 x 1310 x 400 mm (L x B x H)• Zulässiges Gesamtgewicht: 1300 kg• Nutzlast: ca. 1011 kg• Ladehöhe: 530 mm• Bereifung: 14 ZollDie Eckrungen des HA Allrounders sind mit Einsteckmöglichkeiten ausgestattet. Darin können Spriegel montiert werden, sodass der Anhä-nger mit einer Hochplane ausgestattet werden kann. Auf diese Weise können wertvolle Gegenstände oder empfindliche Ladung auch bei schlechtem Wetter sicher und trocken transportiert werden. Serienmäßig gibt es Radstoßdämpfer, Schiebestützen, Standschienen und eine Reling dazu. Letztere macht nicht nur eine flexible Ladungssicherung möglich, sondern dient auch dazu, die enthaltene Flachplane zu fixie-ren. Mit den Aluminium-Auffahrschienen können Motorräder, Roller, Aufsitzmäher und mehr bequem und einfach aufgefahren werden. In der losen Werkzeugbox, die auf der Deichsel befestigt werden kann, findet Werkzeug und weiteres Equipment ausreichend Platz. Ferner kann mit dem umfangreichen Zubehör der HA Allrounder an die verschiedensten Transportaufgaben angepasst werden.Mehr über die Humbaur Anhänger erfahren Sie auf unserer Website https://www.humbaur.com/de/