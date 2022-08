Humbaur verlost limitierten Jubiläumsanhänger und bedankt sich für den 1.111.111 Anhänger

Vor kurzem konnte der Anhängerhersteller Humbaur aus Gersthofen ein neuer Meilenstein für sich verzeichnen. In den Produktionshallen des Unternehmens wurde der 1.111.111 Anhänger gefertigt. Um sich bei den treuen Kunden zu bedanken und diese einzigartige Produktionszahl zu feiern, verlost die Humbaur GmbH ihren Jubiläumsanhänger.



Humbaur sagt Danke

Einmalig und einzigartig. Die stolze Fahrgestellnummer von 1.111.111 wird es im Hause Humbaur so nie wiedergeben. Nach dem Erfolg des 1 Millionsten Anhängers, welcher leider pandemiebedingt etwas kleiner ausfiel, möchte der Anhänger- und Kofferaufbautenspezialist seinen Kunden etwas Gutes tun. Hierfür richtet die Humbaur GmbH ein großes Gewinnspiel aus. In diesem haben Reitsportfans die Möglichkeit, den 1.111.111 Jubiläumsanhänger zu gewinnen. Der Pferdetransporter mit der Polyfarbe „Very Peri“ ist ein absolutes Unikat! Zusätzlich hat der Hersteller aber auch alles an technischen Raffinessen eingebaut um das Reit- und Transporterlebnis so einfach wie möglich zu gestalten. Beginnend bei dem von Humbaur patentierten EquiGuard Panikentriegelungssystem, über Panoramafenster und dreh- und schwenkbarer Heckklappe. Dieser Anhänger bedient alle Wünsche von Reiter und Reiterinnen und lässt Sie noch eines: besonders Auffallen! Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über den Instagram Kanal der Humbaur GmbH.



Zeitgemäßes Testimonial

Mediale Unterstützung in der Promotion holt sich die Firma Humbaur hierbei von Lena Wagner. Die bekannte Influencerin begeistert hundertausende Fans auf Instagram und TikTok. Egal ob Alltägliches, Geschichten aus dem Stall oder Informationen rund um den Pferdesport. Die junge Content Creatorin studiert neben ihrer digitalen Karriere Pferdewirtschaft und brennt für Pferde. Ihre Community und Humbaur überzeugte sie besonders durch ihre offene und ehrliche Art.