Humbaur unterstützt zusammen mit Ralf Mackel die Blindenselbsthilfe in Schlitz

Nutzlast: ca. 890 kg

Technisch zugelassenes Gesamtgewicht: ca. 1300 kg

Gesamtmaß (L x B x H): ca. 3375 x 1810 x 2105 mm

Innenmaß (L x B x H): ca. 2510 x 1320 x 1520 mm

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung

Innenleuchte mit Schalter

Drehtstangenverschluss und Scharniere verzinkt

Verstellbare Zurringe im Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg pro Zur-ring, Dekra geprüft

Stützrad

Er selbst kann nur hell und dunkel unterscheiden und weiß wie es ist, sich nur nach dem Gehör zu orientieren. Ralf Mackel, der weltweit einzige blinde Rennfahrer, wusste bereits als Zehnjähri-ger was er will und war begeisterter Bastler an seinen Mopeds, die er selbstverständlich auch persönlich testete.Um etwas von seiner Zielstrebigkeit und seiner lebensbejahenden Art an benachteiligte Kinder weitergeben zu können, hat er seinen Fuhrpark nun um einen Humbaur Kofferanhänger erweitert. Mit dem HK 132513-15 möchte er blinden Kindern, deren Eltern nicht in der finanziellen oder emotionalen Lage sind, mit ihnen in den Urlaub zu fahren, die Möglichkeit hierzu geben.Ermöglicht werden die Urlaubsfahrten sowie der Anhängerkauf durch Spenden und Unterstützungen größerer Firmen und dem Privatvermögen von Herrn Mackel. Ist der Einachs-Kofferanhänger gepackt kann es losgehen Richtung Campingplatz. Die bis zu 10 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren erleben so ein Stück Normalität. Was für viele Kinder selbstverständlich ist, darf auch sehbehinderten Kindern nicht vorenthalten werden. Sie erkunden den Wald, grillen, sitzen am Lagerfeuer und sind mit dem Ruderboot unterwegs. Was natürlich nicht fehlen darf sind die ausgebildeten Blindenführhunde. Sie geben den Kindern ein Stück Sicherheit, Geborgenheit und spenden auch mal Trost. Der Kofferanhänger wurde speziell mit einer Überfahrwand ausgestattet, so dass die Hunde für Ruhepausen während dem Ausflug komfortabel in den Anhänger ein- und aussteigen können. Die Schiebestützen sorgen dafür, dass der Anhänger auch ohne angekuppeltes Fahrzeug fest und sicher steht.Während der Fahrt sind im HK 132513-15 das umfangreiche Equipment, Zelte und diverse Campingutensilien untergebracht. Bei Ankunft verwandelt sich der Anhänger in eine Rückzugszone für die Blindenführhunde.Zunächst war Herr Mackel auf der Suche nach einem gebrauchten Anhänger. Diese sind aber auch nach vielen Jahren und zahlreichen Einsätzen immer noch sehr wertstabil und so entschied er sich für eine Neuanschaffung beim Gersthofener Anhängerhersteller.Der stabile und zuverlässige Einachsanhänger ist mit einem festen Koffer versehen. Darin können schützenswerte Güter bestens verstaut werden. Damit die Ladungssicherung schnell und einfach von der Hand geht, wurde ein Zurrsystem integriert. Das macht das Abspannen mit wenigen Handgriffen möglich. Das feuerverzinkte Stahlfahrwerk sorgt dafür, dass man viele Jahre Freude an dem Anhänger hat.Aber auch optisch macht der Kofferanhänger einiges her. Gerade die schwarzen Ecken setzen einen schönen Akzent und sind ein toller Hingucker. Die verbauten Scharniere und Drehstangenverschlüsse sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Zusätzlich wurde eine Überfahrwand anstelle der Flügeltüren verbaut, welche einer Belastung von 300 kg standhält.Freudige Abholung in Gersthofen Ralf Mackel ließ es sich zusammen mit seinem Begleiter nicht nehmen, den heißersehnten Anhänger direkt in Gersthofen abzuholen. Die erste Urlaubsfahrt mit benachteiligten Kindern steht in Kürze an. Die Humbaur GmbH wünscht den Kindern und Erziehern sehr viel Spaß und stets gute Fahrt.Mehr über die Humbaur Kofferanhänger erfahren Sie auf unserer Website unter https://www.humbaur.com/de/anhaenger/kofferanhaenger/