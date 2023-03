Humbaur spendet an Duanne Moesers Verein „7xSieben“

1850 € gehen an regionale Kinderhilfsprojekte

Mit seinem Verein „7xSieben“ hat Duanne Moeser schon einiges erreicht. Nun unterstützte die Firma Humbaur aus Gersthofen den sozialen Verein der Eishockey-Ikone mit einer Spende. Der Erlös stammte aus einem Spiel der Augsburger Panther gegen die Nürnberg Ice Tigers.



In Augsburg kennt man ihn als Legende: Duanne Moeser spielte von 1989 bis 2005 für die Augsburger Panther, 2006 wurde er in die Hall of Fame Deutschland aufgenommen. Doch auch nach seiner Eishockey-Karriere fühlt er sich mit der Region verbunden. „Profisportler müssen etwas zurückgeben“, sagt er „und das am besten vor Ort, vor der eigenen Haustüre“. So lag es für ihn nahe, dass er 2002 einen eigenen Verein gründete, der auf den Namen „7xSieben, gemeinsam stark für Kinder e.V.“ getauft wurde. Die Sieben steht dabei für die Rückennummer, die lange Zeit Duanne Moesers Trikot zierte.



Der Name des Vereins ist Programm: So setzt er sich für Kinder ein, die „im Leben nicht so viel Glück hatten“, wie Duanne Moeser selbst sagt. Das kann bedeuten, dass sie aus einem fremden Land nach Deutschland kamen und nun mit der Sprachbarriere zu kämpfen haben, oder dass sie aus allgemein schwierigen Familienverhältnissen stammen, gesundheitlich benachteiligt oder anderweitig auf besondere Förderung angewiesen sind. Ihnen einen Weg aufzuzeigen und sie mit den nötigen finanziellen Mitteln dabei zu unterstützen, ist das Ziel des Vereins.



Ein solches Vorhaben verdient jede Unterstützung, dachte sich auch Oliver Czech, Geschäftsführer des Gersthofener Anhängerherstellers Humbaur. Er selbst ist ein begeisterter Panther-Fan und so lag es für ihn nahe, den Verein von Duanne Moeser mit einer Spende zu unterstützen. Da Humbaur zudem Sponsor des AEV ist, erhielt Oliver Czech im Namen des Unternehmens 25 der original getragenen Panther-Trikots von ihrem letzten Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers am 06. Januar.



Ihm kam die Idee, die Trikots zu verkaufen und den Erlös für einen guten Zweck einzusetzen. Und die Spendenbereitschaft unter den Mitarbeitern war hoch. „Das höchste Gebot lag bei 200€. Wahnsinn, was manch einer bereit ist, für ein Trikot zu zahlen!“, staunte Oliver Czech. Insgesamt 3700€ kamen so zusammen – eine stolze Summe. Die Hälfte davon wird in den kommenden Tagen an den „Krümelhof“ gespendet, wo er den dort lebenden Tieren zugutekommt. Die andere Hälfte ging an Duanne Moesers Verein.



Das Geld kann 7xSieben gut gebrauchen. In der Vergangenheit hat man hier schon einige soziale Projekte umsetzen können: Deutschkurse, Musikunterricht, ein Besuch in der Augsburger Feuerwehrerlebniswelt oder gleich ein eigener Sportplatz, wie ihn die Kinder- und Jugendhilfe in Hochzoll bekam. Dieses Kinderheim liegt Duanne Moeser besonders am Herzen – so ermöglichte er in der Vergangenheit dort bereits den Bau eines Blockheizkraftwerks. In welches Projekt genau das Geld diesmal fließen wird, ist noch nicht ganz klar. Aber eines ist sicher: Es kommt zu 100 Prozent bei den Kindern an.