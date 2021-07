Humbaur ist mit dabei auf der 66. NordBau Neumünster

8. bis 12. September 2021

Täglich zwischen 9:00 Uhr und 18:00 Uhr

Tageskarte: 10 Euro

Messeleitung NordBau, Justus-von-Liebig-Straße 2-4 in 24537 Neumünster

Mehr Informationen unter https://nordbau.de/

Auf rund 69000 Quadratmetern im Freigelände und 20000 Quadratmetern Hallenfläche können die Besucher auf der NordBau Neumünster rund 850 Aussteller besuchen. Damit ist sie die größte Kompaktmesse für das Bauen und bildet die komplette Bandbreite des Baugeschehens ab: Von modernen Baustoffen und Bauelementen über leistungsstarke Baumaschinen, Kommunalgeräten und Nutzfahrzeugen für Bau und Handwerk bis hin zur neuesten Energietechnik. Jedes Jahr nutzen rund 60000 Besucher das Angebot. Das Publikum ist vielfältig. Von Bauunternehmern, Bauleitern, Baumaschinenführern und Mitarbeitern von Kommunalbetrieben, Garten- und Landschaftsbauern bis hin zu Architekten, Bauingenieuren und öffentlichen und private Bauherren. Auch die Humbaur GmbH ist vor Ort und stellt starke Schwerlastanhänger und zahlreiche Pkw-Anhänger aus. Damit ist das Unternehmen der ideale Partner für den Transport von Baumaterialien, Baumaschinen, Containern und Fertighausteilen.Ein günstiger Einsteiger für den harten Einsatz – der HTD30-KDer HTD30-K ist ein 3-Achs Drehschemel Tieflader, der mit einem hochwertigen Parabelfederaggregat inkl. dynamischem Achsausgleich an der Hinter-achse ausgestattet ist. Das überzeugt nicht nur im On-Road-Einsatz. Dank der hervorragenden Standfestigkeit und der robusten Bauweise aus hochfestem Feinkornstahl überzeugt der Schwerlastanhänger auch im Off-Road-Einsatz. Die Serienausstattung bringt alles mit, was man für ein effizientes Handling braucht. So kann der HTD30-K dank seiner 12-und-24-Volt-Multivoltage-Lichtanlage und einer ABS-Bremsanlage sowohl von Lkw als auch von Traktoren gezogen werden. Das macht ihn zu einem flexibel einsetzbaren Anhänger, der sich optimal in die bestehende Fahrzeugflotte integrieren lässt. Durch seinen günstigen Einstiegspreis überzeugt er mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Das modulare Baukastensystem bietet zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten – auch noch nach der Auslieferung. Verschiedenste Ausstattungspunkte wie das 3m-Verbreitungspaket, 6 Tonnen Zurrösen im Außenrahmen, eine Ersatzradhalterung, hydraulische Rampenheber oder verschiedene Staufächer können ganz einfach nachgerüstet werden. Dank durchdachter Klemm- und Schraublösungen muss bei der Nachrüstung am Grundrahmen nichts mehr geschweißt werden. Das erhöht nicht nur die Flexibilität, sondern auch die Langlebigkeit. Denn der hochwertige Korrosionsschutz durch die serienmäßige Feuerverzinkung bleibt erhalten.Der HTK10 Gala als durchdachter Dreiseitenkipper mit vielen spannenden DetailsGanz besonders in Szene gesetzt wird der HTK10 Gala. Denn der wird auf dem HTD30-K vorgestellt. Der Dreiseitenkipper ist die ideale Transportlösung für den Garten- und Landschaftsbau. Der vollverzinkte Anhänger ist mit hochwertigen Komponenten versehen und besticht mit einem guten Handling. Egal, ob Sonne, Wind oder Regen – hier sitzt jeder Handgriff und man weiß, dass man sich auf sein Gefährt verlassen kann. Der vielleicht größte Vorteil des Dreiseitenkippers: er kann seine Ladung genau dort abladen, wo sie hingehört. Denn der Anhänger kippt nicht nur nach hinten, sondern auch nach links und rechts. Erde, Sand oder Kies können so – vor allem in Verbindung mit der automatischen Rückwandentriegelung – im Handumdrehen zielgenau abgekippt werden. Aussteigen und die Rückwand entriegeln? Das ist durch die mechanische Baugruppe, welche über eine Umlenkrolle die Rückwand automatisch öffnet, nicht mehr notwendig. Gerade die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen den HTK10 Gala zu einem zuverlässigen Partner. Dank der abklappbaren Bordwände kann der Anhänger auch mit dem Stapler beladen werden. Palettenware wie Pflastersteine oder Zementsäcke können so besonders einfach aufgeladen werden.Auch mit dabei – das Humbaur Pkw-ProgrammNeben dem Schwerlastprogramm aus Gersthofen werden auch sehr viele Modelle des Kipper-Programms vor Ort sein. Die Rückwärts- und Dreiseitenkipper punkten dabei nicht nur mit dem feuerverzinkten Stahlboden, sondern können wahlweise auch mit Aluminium- oder Stahlbordwänden geliefert werden. Die Bordwände sind rundum abklappbar, sodass auch eine Beladung mit dem Stapler möglich ist. Die Modellpalette reicht dabei vom kleinsten, dem HUK 152314, bis zur Tridem-Variante mit 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, einer Innenlänge von ca. 4000 mm und einer Innenbreite von ca. 2100 mm. Damit ist Humbaur die Anhängermarke Nr. 1 in Deutschland*, wenn es um Pkw-Anhänger bis 3,5 Tonnen geht. Nutzt man das umfangreiche Zubehör, wie z. B. die verfügbaren Stahlgitteraufsätze und das schwarze Abdecknetz, können die Kipper vielseitig und flexibel eingesetzt werden. Neben dem Transport von Schüttgut und kleinen Baumaschinen, können so auch Gartenabfälle und Schnittgut sicher transportiert werden. Ausgestattet mit einer schicken Flachplane und einer praktischen E-Pumpe inkl. Nothandpumpe sind die Anhänger im täglichen Einsatz einfach zu handhaben und besonders effizient. Entdecken Sie die zahlreichen Modelle wie auch Baumaschinentransporter, Kabeltrommelanhänger, Hochlader und Tieflader live auf der NordBau.Die NordBau im ÜberblickDas ist natürlich noch längst nicht alles, was der Gersthofener Anhänger- und Kofferaufbautenspezialist auf der NordBau 2021 vorstellt. Auch der Tandem-Tieflader-Überfahrbar, Typ. HBT 106224BS, mit verzinktem Fahrgestell und Alu-Bordwänden ist mit vor Ort. Daneben wird der vollverzinkte Tandem-Dreiseitenkipper, Typ. HTK 135024 Basic, mit einer extrem hohen Nutzlast von knapp 10 Tonnen und einer absolut geringen Ladehöhe von nur 990 mm ausgestellt. Besucher können sich also direkt auf dem Humbaur Stand einen Eindruck über das breite Modellprogramm verschaffen und sich von der Qualität der Schwerlastanhänger selbst überzeugen. Die Top-Seller aus Gersthofen sind dabei in einer großen Stückzahl auf Lager und damit sofort bzw. kurzfristig verfügbar. Wenn es hart auf hart kommt, ist man mit Humbaur also bestens gerüstet. Das Unternehmen freut sich auf die zahlreichen Messebesucher.Mehr über die Humbaur Bauanhänger erfahren Sie auf unserer Website unter https://www.humbaur.com/de/anhaenger/bauanhaenger/ . Entdecken Sie zudem unsere Tieflader unter https://www.humbaur.com/de/anhaenger/tieflader/ . Unsere Kipper und Bau-maschinentransporter finden Sie unter https://www.humbaur.com/de/anhaenger/kipper-und-baumaschinentransporter/. * Gesamtanzahl der Neuzulassungen 2020 in Deutschland im Segment Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse; Quelle: Management Services Helwig Schmitt GmbH