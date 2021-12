Humbaur greift Einsatzkräften in Ahrweiler erneut unter die Arme

Achsen: zwei

Konstruktionsart: Alu

Gesamtgewicht: 2000 kg

Nutzlast: ca. 1633 kg

Gesamtgröße: 4460 x 2004 x 900 mm (L x B x H)

Innengröße: 3030 x 1500 x 350 mm (L x B x H)

Ladehöhe: 525 mm

Bereifung: 13 Zoll

Vor wenigen Wochen war die Flutkatastrophe in Ahrweiler und den betroffenen Gebieten das Thema Nummer 1 in den Medien. Heute ist es ruhig geworden um den einst beschaulichen Ort. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Einwohner wieder zur Normalität zurückgefunden haben und alle Trümmer und Schäden beseitigt worden sind. Die Aufräum- und Wiederaufbaumaßnahmen sind im vollen Gange. Der einbrechende Winter macht es den Menschen vor Ort noch einmal schwer. Denn in den meisten Wohnungen und Häusern gibt es keine funktionierende Heizung. Abhilfe schaffen hier Radiatoren, die von den Einsatzkräften verteilt werden. Für eine optimale Abwicklung spendet die Humbaur GmbH einen HA 203015 KV mit Plane. Der gebremste Tandemanhänger hat ordentlich Platz kann den Helfern ordentlich unter die Arme greifen. Aber das ist noch nicht alles. Für die bereits übergegebenen HU Modelle liefert der Familienbetrieb aus Gersthofen praktisches Zubehör nach. Damit können sich die Anhänger neuen Aufgaben stellen und erweitern ihre Einsatzmöglichkeiten enorm. Damit sind die Einsatzkräfte noch flexibler und können die zuverlässigen Anhänger vielseitig einsetzen.Der HA 203015 KV ist ein zuverlässiger und vor allem robuster Tandemanhänger mit Plane. Damit bringt er nicht nur ordentlich viel Platz für seine Ladung mit, sondern transportiert diese auch sicher und trocken. Mit seiner Gesamtgröße von 4460 x 2004 x 900 mm bringt er eine Ladefläche von 3030 x 1500 x 350 mm mit – ohne Plane. Mit dieser wächst die Innenhöhe auf ganze 180 cm an. Der Anhänger hat ein technisch zugelassenes Gesamtgewicht von 2000 kg und hat damit eine Nutzlast von ca. 1633 kg in petto. Dadurch vereint er viel Platz mit einer hohen Zuladung und ist damit der ideale Helfer für den THW Ortsverband Sinzig.Bereits im Juli 2021 spendete der Gersthofener Anhänger- und Fahrzeugaufbautenspezialist 4 Einachs-Hochlader an die Rettungskräfte vor Ort. Diese sollten mit Notstromaggregaten und Pumpen ausgestattet werden und so den Betroffenen in den ersten Tagen und Wochen unter die Arme greifen. Mittlerweile ist die Flut vorbei, die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange. Auch der Wiederaufbau hat gestartet, sodass sich die Einsatzgebiete der Anhänger verändert haben. Sie werden nun nicht mehr nur als Ersthelfer zur Bekämpfung der Wassermassen genutzt, sondern sollen auch beim Transport von Materialien und Radiatoren helfen. Gerade letzte sind mit dem einbrechenden Winter für viele Anwohner überlebensnotwendig. Damit die Anhänger dieser Aufgabe optimal nachkommen können, hat praktisches Zubehör nachgeliefert. Neben Plane und Spriegel gehören auch zusätzliche Aluminiumbordwandaufsätze zum gespendeten Zubehör. Dadurch vergrößert sich die Ladefläche und die Einachser können noch vielseitiger eingesetzt werden. Damit kommt Humbaur dem Wunsch des THW in Sinzig nach und optimiert den Nutzen der HU Modelle weiter.Der Familienbetrieb aus Gersthofen ist mit seinen Gedanken bei den Betroffenen der Flutkatastrophe. Weil das Unternehmen mit seinen über 600 Mitarbeitenden nicht nur zusehen möchte, spendet es einen robusten HA 203015 KV Tandemanhänger samt Spriegel und Plane. Damit können wichtige Materialien wie wärmespendende Radiatoren sicher und einfach an die Einwohner vor Ort verteilt werden. Mehr noch: Humbaur stattet die bereits gespendeten HU Modelle mit praktischem Zubehör aus. Damit können die Einachsanhänger noch flexibler eingesetzt werden und sind damit für die Helfer und Einsatzkräfte vor Ort unermüdliche und zuverlässige Begleiter. Humbaur wünscht den Betroffenen auch weiterhin viel Kraft und spricht seinen höchsten Dank an alle Menschen vor Ort aus, die für die Rückkehr zur Normalität kämpfen.