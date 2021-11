Humbaur gratuliert der Gewinnerin des Pferdeanhängers Pegasus 2700 S

Technisch zugelassenes Gesamtgewicht: 2700 kg

Nutzlast: ca. 1760 kg

Gesamtmaß außen: ca. 4592 x 2235 x 2960 mm

Gesamtmaß innen: ca. 3460 x 1710 x 2370 mm

Ladehöhe: 460 mm

Bereifung: 15 Zoll

Auch dieses Jahr hat das bekannte Pferdemagazin wieder einmal zur Leserwahl aufgerufen. Gesucht waren die Lieblingsmarken der Leserschaft. Damit sich die Teilnahme lohnt, wurden spannende Sachpreise unter den Teilnehmern verlost. Der Hauptpreis war der Humbaur Pegasus 2700 S. Die Gewinnerin des Pferdeanhängers im Wert von 12 500 EUR wurde am 14. Oktober 2021 feierlich bekanntgegeben.100 Sachpreise wurden bei der Leserwahl CAVALLO Trophy 2021 unter allen Teilnehmern verlost. Von Gamaschen und Reithosen über Reithelme und Stiefeletten bis hin zu einer Futterraufe einem Sattel und dem ersten Platz: dem Pegasus 2700 S. Der Anhänger- und Fahrzeugaufbautenspezialist aus Bayern hat den Pferdeanhänger zur Verfügung gestellt und am 14. Oktober in der Hofreitschule in Bückeburg der Gewinnerin, Frau Christiane Höß, übergeben. Zumindest in Gutscheinform. Die Abholung des schicken Anhängers war zwei Wochen später im idyllischen Gersthofen. Und die Freude war groß.Für diesen besonderen Anlass hat sich Humbaur natürlich auf den Weg nach Bückeburg gemacht. Gemeinsam mit den Herausgebern des CAVALLO Magazins haben die Mitarbeitenden des Unternehmens der überglücklichen Gewinnerin einen XXL-Gutschein im Wert von 12 500 EUR überreicht. Für die Abholung des Pferdeanhängers besuchte Christiane Höß aus Bad Hindelang zwei Wochen später das Werk in Gersthofen. Der Pegasus 2700 S machte auf jeden Fall Eindruck und wurde voller Vorfreude ans Zugfahrzeug angehängt. Damit können die drei Haflinger der Familie nun stilecht und gediegen reisen. Optimal für die Kutschfahrten, welche Christiane zusammen mit ihrem Vater Christoph Brutscher im Heimatort Bad Hindelang für Touristen anbietet. Der Familienbetrieb gratuliert herzlichst und wünscht eine unfallfreie Fahrt.Der Pegasus ist ein Pferdeanhänger der ganz besonderen Art. Mit seinem exklusiven Design und dem hochwertigen Poly-Aluaufbau, sorgt er für ein nahezu neues Transporterlebnis. Der Luxusanhänger besticht durch seine stimmige Formsprache ebenso wie durch sein enormes Platzangebot. Für Mensch und Tier. Die umfangreiche Ausstattung steht für Luxus und Komfort. Das spürt man: angefangen von der extra hohen Einstiegstüre für ein bequemes Beladen bis hin zur enormen Kopffreiheit von 2370 mm für die Tiere. Auch die Innenraumbreite von 1710 mm sucht ihres gleichen und ermöglicht einen entspannten Transport der Pferde. Mit Stil. Die bewährte Humbaur Qualität überzeugt auch hier mit vielen Vorzügen. Gerade große Pferde werden die standesgemäße Fahrt mit dem Pegasus genießen.Der Pferdeanhänger sieht nicht nur gut aus, sondern bringt auch eine üppige Ausstattung mit. Das EquiDrive® Plus S Schraubenfeder-Fahrwerk gehört ebenso zur Serie wie der Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen. Die integrierte Sattelkammer ist abschließbar und mit einem ausziehbaren Sattelhalter, einem Trensenhalter, einem Spiegel und einem Netz versehen. Dank der Innenbeleuchtung kann die Sattelkammer auch im Dunkeln gut beladen werden. Die mitgelieferte Schaufel und der Besen helfen den Anhänger nach Gebrauch schnell auszukehren.Weitere Pluspunkte der Serienausstattung sind der 21 mm starke AluBiComp-Boden, der 8 mm starke eingeklebte und versiegelte Gummiboden, die extrahohe Einstiegstüre, die Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und das exklusive Windschott mit einer zugfreien Innenraumbelüftung. Mit den getönten Ausstellfenstern im neuen Design können die Pferde angenehm und komfortabel transportiert werden. Dank der 5-fach Verstellung kann die Belüftung optimal angepasst werden.Das Besondere an dem Poly-Aluaufbau des Pegasus 2700 S ist nicht nur die aerodynamische Form, welche die Windgeräusche und den Spritverbrauch reduzieren, sondern auch damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten. Das Dach und der Bug können individuell gestaltet und in vielen Farben gefertigt werden. Auch die Verzierung mit ausgewählten Klebefolien ab Werk ist möglich. So erhält man einen einzigartigen Pferdeanhänger, der genau zum Zugfahrzeug oder Unternehmen passt oder schlichtweg und ergreifend in der eigenen Lieblingsfarbe erstrahlt.Weiteres Highlight des Pferdeanhängers ist das serienmäßige EquiGuard® Transportsicherheits-System. Damit können die Pferde im Fall der Fälle in Sekundenschnelle aus dem Anhänger geführt werden. Das System kann ganz einfach und intuitiv bedient werden – ohne Werkzeug oder Hilfsmittel. Zum Auslösen muss einfach nur der formschön integrierte Griff an der Außenwand gedreht werden und schon springen die Brust- bzw. Heckstangen aus ihrer Verankerung. Dank der komfortablen Polster gleiten die Stangen leise nach unten, ohne Gefahr für Mensch und Tier. Der Clou: das System kann auch von innen entriegelt werden. Auch das Schließen der Brust- und Heckstangen geht einfach von der Hand. Sie müssen nur mit sanften Druck zurück in die Arretierung gedrückt werden.Die Humbaur GmbH freut sich, den diesjährigen Sachpreis für den ersten Platz der CAVALLO Trophy 2021 Leserwahl bereitstellen zu dürfen. Der Humbaur Pegasus 2700 S wird ab sofort die glückliche Gewinnerin, Frau Christiane Höß, begleiten und als zuverlässiger und komfortabler Transporthelfer zur Seite stehen. Mit der umfangreichen Serienausstattung ist nicht nur das Be- und Entladen der Pferde damit besonders angenehm. Auch für den Reiter bzw. Besitzer sind zahlreiche durchdachte Details integriert, die den Alltag leichter machen. Humbaur gratuliert herzlichst und wünscht eine allzeit gute Fahrt.Mehr über die Humbaur Pferdeanhänger erfahren Sie auf unserer Website unter https://www.humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/