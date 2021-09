Humbaur bildet aus - Nachwuchskräfte aus dem eigenen Haus

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Fertigungsmechaniker (m/w/d)

Mediengestalter (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Der 1. September war für Humbaur fast genauso spannend wie für die 14 Auszubildende. Denn jedes Jahr aufs Neue, freut sich die gesamte Belegschaft auf die Nachwuchskräfte. Auch dieses Mal gab es ein herzliches Willkommensprogramm. Nach der Begrüßung und Firmenpräsentation gab es eine Kennenlernrunde, bei welcher auch firmenintern Paten zugeteilt wurden. Im Anschluss an das Gruppenfoto der Humbaur Auszubildenden gab es eine Betriebsbesichtigung. So konnten die jungen Leute nicht nur das gesamte Firmengelände entdecken, sondern finden sich künftig auch schneller in der neuen Umgebung zurecht. Zur Stärkung gab es ein gemeinsames Mittagessen. Danach durften die Auszubildenden die verschiedenen Ausbildungsberufe recherchieren und vorstellen sowie einen Verhaltenskodex erarbeiten. Dann wurde es spaßig. Ein lustiges Tabu-Spiel und Kahoot-Quiz lockerte die Stimmung auf und förderte das gegenseitige Kennenlernen. Teamarbeit wird bei Humbaur großgeschrieben. Auch die kommenden Tage bringen viel Neues. Verschiedene Schulungen bereiten die Neulinge auf ihren künftigen Arbeitsalltag vor, sodass sie optimal vorbereitet in ihr erstes Lehrjahr starten können.Derzeit sind 33 Auszubildende bei Humbaur beschäftigt. Einige befinden sich bereits im dritten Lehrjahr und damit im Endspurt. Die Stimmung ist ebenso gut wie die Ergebnisse. Das Gersthofener Unternehmen setzt alles daran, dass die Auszubildenden ihre Ausbildung bestmöglich abschließen können. Und das Beste: in der Regel kann jeder danach in eine Festanstellung bei Humbaur übernommen werden. Somit ist der erste Arbeitsplatz gleich gesichert.Für Humbaur sind die Auszubildenden eine Investition in die Zukunft des Unternehmens. Hier finden junge und talentierte Leute ihren Platz und bringen neuen Ansätze und Ideen mit. Durch den wertvollen Austausch zwischen den Abteilungen und Teams sowie den unterschiedlichen Herangehens- und Sichtweisen kann der Familienbetrieb die hohe Qualität seiner Produkte sicherstellen und weiter ausbauen. Getreu dem Motto: Humbaur macht’s möglich.Mehr über die Humbaur Ausbildung erfahren Sie auf unserer Website unter https://www.humbaur.com/de/karriere/ausbildung/