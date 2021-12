Geballte Kompetenz – Anhänger und Fahrzeugaufbauten von Humbaur

Wer viel Ware transportieren muss, der weiß Lösungen zu schätzen, die praktisch und leicht zu bedienen sind. Denn das spart Zeit und macht die Fahrzeugflotte effizient. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Fahrzeugaufbau mit Durchladesystem von Humbaur. Der Familienbetrieb vereint geballtes Wissen aus zwei Bereichen: Fahrzeugaufbauten und Anhänger. Und das setzt das Unternehmen mit seinen engagierten Mitarbeitenden optimal um. Denn mit der Durchlademöglichkeit vom Anhänger in den Laderaum des Frontfahrzeuges geht sowohl das Be- als auch das Entladen schnell und einfach von der Hand. Der gesamte Zug ist nutzbar – ohne, dass der Anhänger abgekoppelt werden muss. Der Clou: beide Transportlösungen, also Fahrzeugaufbau und Anhänger, können auch einzeln eingesetzt werden. Dank der konsequenten Leichtbauweise stehen hier bis zu 2500 kg Gesamtnutzlast zur Verfügung.Für Humbaur sind die Themen Vielseitigkeit, Flexibilität und Effizienz bei der Entwicklung der eigenen Produkte entscheidend. Da jedes Unternehmen und jede Fahrzeugflotte unterschiedlich ist, möchte der Familienbetrieb Transportlösungen entwerfen, die genau auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Käuferschaft zugeschnitten sind. Um hier optimale Fahrzeuge anbieten zu können, ist das Unternehmen zertifizierter Partner vieler Nutzfahrzeughersteller. Egal, ob Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Volkswagen Nutzfahrzeuge oder weitere. Mit der Zertifizierung stellt Humbaur sicher, dass alle Fahrzeugaufbauten nicht nur den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht werden, sondern auch die Prüfprozesse der Fahrgestellhersteller besteht – mit Bravour. So können Kunden die bestehende Flotte mit der gewünschten Basis erweitern und den hochwertigen und zuverlässigen Fahrzeugaufbau von Humbaur nutzen.Die Belieferung von Ballungsräumen wird mit großen Fahrzeugen immer schwieriger. Der Verkehr wird dichter, die Straßen enger, Park- und Stellplätze weniger. Dennoch steigt das Transportvolumen. Neue Absatzwege wie der Onlinekauf boomen. Humbaur hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau dafür neue Fahrzeugkonzepte zu entwickeln.Statt großer Lkw mit Fahrzeugaufbau können handliche Fahrzeuge wie eingesetzt und mit einem Durchladeanhänger kombiniert werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: das Zugfahrzeug ist wesentlich kompakter und leichter, die Transportfläche ist nahezu identisch wie bei vergleichbaren Lkw und die Nutzlast ist teilweise sogar noch höher. Weiteres Plus: die Tourenplanung kann noch effizienter gestaltet werden, da eine Tour in Ballungszentren aufgeteilt werden kann.Diese Kombination aus Fahrzeugaufbau und Anhänger bietet Unternehmen schlagkräftige Vorteile. So kann das Gespann mit dem Führerschein der Klasse BE bewegt werden. Das erleichtert die Suche bei Fahrern. Darüber hinaus kann die Tourenplanung neue Wege gehen und noch effizienter gestaltet werden. Dank des kleineren und wendigeren Fahrzeuges können nun auch Orte beliefert werden, die bislang mit einem Lkw nicht zugänglich waren.Durch die hohe Variantenvielfalt bei den Aufbauausführungen ist Humbaur höchst flexibel. Egal, welches Basisfahrzeug oder welche Abmessungen gewünscht sind, das Unternehmen bietet den optimalen Fahrzeugaufbau an. Beim Aufbau selbst können verschiedene Wandpaneele eingesetzt werden. GFK-, Stahl- oder Aluminium-Deckschichten stehen hier zur Verfügung. Auch das Thema Ladungssicherung kommt natürlich nicht zu kurz: Kombianker-, Stäbchen- oder Airlineschienen sowie weitere Sperr- und Zurrelemente machen das Sichern der Fracht zum Kinderspiel. Getreu dem Motto „Humbaur macht’s möglich“ entwickelt das Unternehmen branchenspezifische Lösungen, die genau auf ihren Einsatz und die individuellen Wünsche angepasst sind.Der Clou bei diesem System: der Fahrzeugaufbau kann individuell ausgestattet werden. Die FlexBox Dry ist nicht nur mit einem feuerverzinkten Heckrahmen versehen, sondern kann auch mit einem Lichtdach, einem Stirnwand-Rammschutz und vielem mehr ausgestattet werden. Kernelement ist die hochwertige Ladebordwand. Denn diese bildet die Übergangsmöglichkeit vom Anhänger in den Laderaum des Zugfahrzeuges. Der Anhänger selbst ist ein Hebebühnenanhänger (HK 354222 RZD) und bringt ein technisch zugelassenes Gesamtgewicht von 3500 kg mit. Auch hier gibt es neben der Serienausstattung mit Ladeboden aus 15 mm Siebdruckplatte und feuerverzinkten Heck- und Frontrahmen zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Verschiebbare Zurrelemente, weitere Kombiankerschienen, Stäbchenzurrschienen, Sperrstangen, LED-Stripes und vieles mehr steht hier zur Verfügung.Mit diesem System geht das Unternehmen aus Gersthofen richtungsweisend in die Zukunft und zeigt wie innerstädtischer Lieferverkehr aussehen kann. Mit einem kompakten und leichten Zugfahrzeug kann die Fracht so gut wie an allen Orten ausgeliefert werden. Für eine effiziente Tour kann die zweite Ladung ganz einfach im Anhänger abgestellt und später umgeladen werden. Auch das Laden selbst ist ein einfach und komfortabel. Durch diese Kombination wird die Fahrzeugflotte von Logistikunternehmen nicht nur effizient, sondern auch flexibel. Durch die Kompetenz in beiden Bereichen, Fahrzeugbau und Anhänger, können Kunden sicher sein, eine hochwertige und durchdachte Transportlösung aus Gersthofen zu bekommen. Und zwar genauso wie sie gebraucht wird. Denn Humbaur macht’s möglich.Mehr über die Humbaur Anhänger erfahren Sie auf unserer Website https://www.humbaur.com/de/ . Die Humbaur Fahrzeugaufbauten mit den Serien Dry, Cool und Freeze für die Trockenfracht, den Frischedienst und Tiefkühlfracht finden Sie unter https://www.humbaur.com/de/fahrzeugaufbauten/trockenfracht/ und https://www.humbaur.com/de/fahrzeugaufbauten/frischedienst-und-tiefkuehlfracht/