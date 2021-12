Ein Viehanhänger der Extraklasse – der HTV 243016 AG – in bester Gesellschaft

Der Humbaur HTV 243016 AG bringt nicht nur eine herausragende Serienausstattung mit, sondern kann auch mit vielem praktischem Zubehör ausgestattet werden. Was der Viehanhänger alles mit bringt? Das hat das Unternehmen sogar auf Band: im Video „ Humbaur HTV 243016 AG Viehanhänger | Viehtransporter | Tiertransporter “ auf Youtube erklärt Produktmanager Andreas Gerstmeier genau, was der Anhänger alles kann. Und das ist einiges.Der Viehanhänger überzeugt mit einer hervorragenden Serienausstattung und einer durchdacht gewählten Sonderausstattung. Viele durchdachte Details machen das Handling einfach und den Transport sowie das Verladen sicher.Der auflaufgebremste Anhänger mit Tandemachse setzt auf hochwertige Markenkomponenten von namhaften Herstellern. Er ist wartungsarm und damit zuverlässig einsetzbar. Mit deraus Aluminium (Zusatzausstattung) können nicht nur die Tiere schnell und einfach verladen werden. Zusätzlich kann der Anhänger auch zum Transport von Material wie Stroh u. ä. genutzt und dafür mit dem Stapler beladen werden. Die Heckklappe kann also entweder nach unten aufgeklappt oder zur Seite geschwenkt werden. Der Clou: die verbauten Gummibügel. Die vermeiden Klappergeräusche, welche die Tiere erschrecken könnten und sind zusätzlich kratzfest – im Vergleich zu verzinkten Bügeln, die mit der Zeit abgenutzt werden und korrodieren können. Ersetzt man die serienmäßige Granulatmatte mit planer Oberfläche mit dem verfügbaren, haben die Tiere noch mehr Halt. Mit den optionalen seitlichenwird das Vieh beim Verladen rechts und links begrenzt und kann so sicher in den Anhänger geführt werden. Natürlich sind die Gitter zusätzlich gesichert, sodass sie nicht herausrutschen können. Dieist verstellbar und kann in ihrer Position innerhalb der montierten Schiene frei gewählt werden.An der Bugwand sindverbaut, an welchen die Tiere gesichert werden können. Mit dervorne rechts kann der Anhänger bequem nach dem Verladen und Sichern verlassen werden. Die integriertesorgt für ausreichend Licht (sofern das Zugfahrzeug angeschlossen ist).ermöglichen das Sichern der hochgerollten Folie, sodass ein Hitzestau im Sommer vermieden wird und ausreichend Frischluft ins Innere gelangt. Die verwendete Plane ist, sodass ein leicht gedämmtes Licht ins Innere gelangt. Damit haben die Tiere eine angenehme Atmosphäre. Verfügbarekönnen auch während der Fahrt geöffnet und fixiert werden. Für eine optimale Belüftung. Das verbaute Gitter verhindert, dass das Vieh im Inneren nicht herausschauen kann. Der serienmäßigeist gut zu reinigen und kann einfach ausgekehrt werden. Entscheidet man sich für denbekommt man einen Boden mit Kunststoffkern und Aluminiumdeckschicht. Das wirkt Feuchtigkeitsschäden und weiteren Beschädigungen entgegen und sorgt für eine lange Haltbarkeit. Humbaur gibt hier ganze 15 Jahre Garantie gegen Verrottung. Diemachen den HTV langlebig und sind wesentlich robuster als Holzwände. Zudem steigern sie den Wiederverkaufswert des Anhängers. Gerade in Verbindung mit demNicht nur Pferde wollen standesgemäß transportiert werden. Auch andere Tiere wie Kühe, Schafe oder Schweine müssen immer wieder von A nach B transportiert werden. Zuverlässige und robuste Anhänger gibt es beim Familienbetrieb aus Gersthofen. Je nachdem wie groß die Transportlösung sein soll und welches Zugfahrzeug zur Verfügung steht, hat man die Qual der Wahl. Von Einachsmodellen aus Holz oder Alu bis hin zum Tandemachser und Großviehanhänger – die Modellpalette von Humbaur ist breit. Allen Anhängern gemein: sie sind robust und effizient. Im Mittelpunkt steht dabei stets das Wohl der Tiere. Der Transport ist komfortabel und sicher. Wem die umfangreiche Serienausstattung nicht reicht, der kann sich seinen Anhänger mit der langen Sonderausstattungsliste individuell anpassen.Gemeinsam mit der Wahl GmbH hat Humbaur einen ganz besonderen HTV verlost. Die Fangemeinde konnte auf Instagram am Gewinnspiel teilnehmen und sich damit die Chance auf den Gewinn sichern. Der ausgelobte Anhänger bringt dabei nicht nur ordentlich Ausstattung mit, sondern sieht auch noch schick aus. Mit einer individuellen Beklebung wird der Viehanhänger zum rollenden Unikat. Svenja Schorer vom Betrieb Böller und Schorer GbR freuen sich. Denn unter allen Teilnehmern ist sie die glückliche Gewinnerin und kann sich bald über einen nagelneuen Viehanhänger freuen. Was Frau Schorer damit transportiert? Ihre Kühe zum Beispiel. Und auch die werden sich über die neue Transportmöglichkeit tierisch freuen.Das Unternehmen aus Gersthofen ist auch im Bereich Viehanhänger bestens aufgestellt. Ein breites Produktsortiment sorgt dafür, dass jeder Landwirt, Hirte und Co. den passenden Anhänger für seine Tiere und seinen Einsatz findet. Von Einachsanhängern über Tandemanhänger bis hin zum Großviehanhänger stellt Humbaur alles zur Verfügung. Natürlich in gewohnter Humbaur Qualität. Neben der umfangreichen Serienausstattung, gibt es jede Menge Zubehör. Das kam auch beim HTV 243016 AG zum Einsatz, der beim gemeinsamen Gewinnspiel mit der Wahl GmbH verlost worden ist. Humbaur gratuliert dem Gewinner und wünscht eine allzeit gute Fahrt. Wer nicht gewonnen hat, kann sich auf https://www.humbaur.com/de/anhaenger/viehanhaenger/ umschauen und sich seinen eigenen Viehanhänger zusammenstellen.Erfahren Sie hier mehr zum Humbaur HTV 243016 AG auf unserer Website unter https://www.humbaur.com/de/htv-243016-ag . Den Viehanhänger im Einsatz können Sie auf unserem Youtube Kanal entdecken: https://www.youtube.com/watch?v=lhbm0AVgH3I