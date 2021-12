Der Humbaur HKT – für jeden Einsatz der passende Anhänger

Der Familienbetrieb aus Gersthofen ist bekannt für seine Modellvielfalt. Die Produktpalette ist breit und hält so für jeden Einsatzzweck den passenden Anhänger bereit. Etwas Besonderes dabei ist der Humbaur HKT. Denn den gibt es nicht nur als zuverlässigen Fahrzeugtransporter, sondern auch als robusten Kofferanhänger. Egal, was transportiert werden muss, mit dem HKT aus Gersthofen ist man bestens gerüstet.Mal eben das Motorrad im Winter zur Werkstatt gebracht? Oder das Quad zur Trainingsstrecke? Mit dem Humbaur HKT Fahrzeugtransporter sind Kleinfahrzeuge schnell und einfach verladen. Und noch mehr: sie werden sicher und zuverlässig von A nach B transportiert. Aber was ist, wenn das Ladegut nicht nass werden oder sichtgeschützt sein soll? Dann gibt es den HKT auch als absenkbaren Kofferanhänger. So können Roller, Motorrad und Co. einfach hineingefahren, verzurrt und im Handumdrehen zum Bestimmungsort gebracht werden. Damit ist die Humbaur Produktpalette vielseitig und flexibel aufgestellt. Eins steht fest: der Transport von Kleinfahrzeugen ist mit den HKT Modellen ein Kinderspiel.Die HKT Anhänger sind multifunktional einsetzbar und dabei genau an ihre Transportaufgabe angepasst. Alle Modelle sind serienmäßig mit einem geschraubten und feuerverzinkten Fahrgestell ausgestattet und damit besonders langlebig und robust. Die Ladefläche ist hydraulisch absenkbar. Dadurch können Fahrzeuge jeglicher Art ganz bequem aufgefahren oder hinaufgeschoben werden. Das Be- und Entladen überzeugt damit mit einem besonders hohen Komfort. Der geringe Auffahrwinkel von 4 Grad bis max. 6 Grad (je nach Modell) sorgt für eine enorme Sicherheit. Gerade einspurige Fahrzeug können so souverän verladen werden. Herausragendes Merkmal: der Überfahrspitz hinten in Verbindung mit dem schwenkbaren Nummernschildhalter. Damit ist das Kennzeichen geschützt und das Verladen ohne zusätzliche Rampen möglich. Die Serienausstattung ist üppig und vor allem durchdacht. Bspw. gibt es an allen Ecken Einsteckmöglichkeiten. Möchte man seinen Anhänger mit einem Planengestell versehen, ist dies ganz einfach möglich. Auf diese Weise kann das Ladegut trocken von A nach B transportiert werden. Da die Plane bei Bedarf angebracht werden kann, sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältg. Das Besondere: die große Modellvielfalt. Den HKT gibt es vom handlichen 750 kg Anhänger mit 2500 mm Innenlänge bis zum eindrucksvollen Boliden mit 1800 kg technisch zugelassenem Gesamtgewicht und 3100 mm Innenlänge. Egal, was kommt: mit dem HKT Fahrzeugtransporter ist man bestens gerüstet.Die HKT Modellpalette hält aber noch mehr bereit. Neben den zuverlässigen Fahrzeugtransportern hat der Anhänger- und Fahrzeugaufbautenspezialist aus Gersthofen noch die HKT Kofferanhänger im Programm. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: das Ladegut wird stets trocken, sichtgeschützt und diebstahlsicher transportiert. Durch den Kofferaufbau ist die Ladung vor Wind und Wetter geschützt. Das Be- und Entladen ist dabei genauso einfach wie beim Fahrzeugtransporter. Denn auch der Kofferanhänger ist mit einer hydraulisch absenkbaren Ladefläche versehen. Zusätzliche Auffahrrampen sind auch hier nicht notwendig. Die integrierte, innenliegende Auffahrklappe kann ganz einfach aufgeklappt werden. Selbstverständlich ist der Anhänger mit soliden Zurringen mit enormer Zugkraft (400 kg pro Ring) ausgestattet. Eine praktische Innenleuchte sorgt – bei angeschlossenem Zugfahrzeug – auch im Dunkeln für ausreichend Sicht. Auch hier sind die verschiedensten Varianten verfügbar. Vom Fliegengewicht mit 750 kg bis zum wahren Lastenesel mit 1800 kg technisch zugelassenem Gesamtgewicht und ca. 1240 kg Nutzlast. Die Einachs-Plywood Anhänger haben alle außenliegende Räder. Das sorgt zum einen für viel Platz im Inneren und zum anderen macht es eine geringere Ladehöhe möglich. Das und die vielen ausgeklügelten Details machen den HKT Kofferanhänger zu einem multifunktionalen Gefährt, das auch beim Möbeltransport oder Umzug punktet.Humbaur hat es sich zur Aufgabe gemacht für jedes Transportproblem eine Lösung zu haben. Die HKT Modelle erfüllen dieses Credo auf jeden Fall. Vom offenen Fahrzeugtransporter, der bei Bedarf mit einem Planengestell samt Plane ausgestellt werden kann bis zum geschlossenen Kofferanhänger mit Auffahrklappe und Innenbeleuchtung ist alles in der Modellpalette zu finden. Dank der verschiedenen Gewichtsklassen und Größen findet jeder schnell den passenden Anhänger. Passend zum Ladegut, passend zum Zugfahrzeug, passend zum Unterbringungsort. Damit kann man seine Kleinfahrzeuge einfach verladen und sicher transportieren. Egal, was kommt.Mehr über die Humbaur Anhänger erfahren Sie auf unserer Website https://www.humbaur.com/de/