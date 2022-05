Der Humbaur HA751612 als perfekter Begleiter für den Rüttelplattentransport

Gesamtmaß: ca. 3165 x1674 x 675 mm

Innenmaß: ca. 1650 x 1200 x 270 mm

Kippwinkel: 17 °

9 Zurrbügeln mit je 400 kg, davon 4 an den Seiten, 1 Zurrbügel an der Front

Nutzlast: 500 kg

Stahlbrücke mit zwei Exzenter-Schraubverschlüssen

Abnehmbarer Seilwindenbock

Das Verladen sowie der Transport einer Rüttelplatte birgt selbst bei kleineren Distanzen einen erheblichen Aufwand. Für kurze Strecken kann man sich hier mit einem Transport-Rollwagen behilflich sein. Doch was, wenn die Strecke zum Zielort größer wird? Das Gersthofener Familienunternehmen hat hier mit ihrem Humbaur HA 751612 die perfekte Antwort.Der Einachser bringt alle Features mit, um den Transport der Rüttelplatte zum Einsatzort bestmöglich zu lösen. Dank den doppelwirkenden Zylindern kann der Anhänger um 17 ° geneigt werden und ermöglicht mit der robusten Stahlbrücke einen minimalen Auffahrwinkel. Das Beladen der Rüttelplatte erfolgt aufgrund der abnehmbaren Seilwinde nicht mit externen Maschinen. So können Rüttelplatten mit einem Gewicht von bis zu 500 kg mühelos alleine beladen werden. Ist die Maschine auf dem HA 751612 geladen, garantieren neun Zurrbügel den nötigen Standard für die Ladungssicherung – je vier Zurrbügel mit 800 kg Zugkraft an den Seiten und ein weiterer Zurrbügel an der Front. Ein Verrutschen oder Umkippen des Vibrationsstampfers ist hier nicht mehr möglich.Bei verschiedenen Praxistests in Zusammenarbeit mit einem lokalen Baumaschinenhandel und –verleih wurde der 750 kg Anhänger ausgiebig getestet, bevor er nun von der Humbaur GmbH angeboten wird. Das Ergebnis ist eine sehr stabile Transportlösung mit zahlreichen zusätzlichen Leistungen, die das Verladen von Baumaschinen zum Kinderspiel machen. Ein weiterer Vorteil ist der offene Anhänger. Durch die freie Zuladung in der Höhe, müssen keine Teile wie der Führungsbügel entfernt werden.Weitere Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich der Humbaur Einachser finden Sie auf unserer Website unter https://www.humbaur.com/de/anhaenger/einachsanhaenger/ , für größere Baumaschinen empfehlen wir Ihnen unsere Baumaschinentransporter https://www.humbaur.com/de/anhaenger/kipper-und-baumaschinentransporter/.