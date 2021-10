Auf den Punkt genau – mit dem Humbaur HTK 145024 DL Basic

Gesamtmaß: ca. 7000 x 2550 x 1580 mm

Innenmaß: ca. 5030 x 2420 x 500 mm

Ladehöhe: ca. 1060 mm

Kupplungshöhe: ca. 760-1050 mm

Kippwinkel hinten: ca. 48°

Kippwinkel seitlich: ca. 45°

5 Paar Zurringe, je 3000 kg, versenkt

Wartungsarme Parabelfederung mit Lastausgleich

EBS-Bremsanlage mit Stabilitätsprogramm

Neue Wege schaffen, Treppen und Mauern bauen, Zäune montieren, Teiche anlegen, Spielplätze errichten, Hänge sichern, Dächer begrünen, Grünanlagen pflegen – das sind nur ein paar der Aufgaben, welche auf Garten- und Landschaftsbauer warten. Der Arbeitsalltag ist dabei hart. Die Gerätschaften sind schwer, man ist Wind und Wetter ausgesetzt, das ganze Jahr über. Deshalb ist es besonders wichtig, dass man sich auf seine Fahrzeuge verlassen kann. Sie müssen funktionieren, intuitiv bedienbar sein und idealerweise die Arbeit erleichtern. All das schafft der HTK 145024 DL Basic des Gersthofener Anhänger- und Fahrzeugaufbautenspezialisten. Der Dreiseitenkipper ist zuverlässig, robust und vielseitig einsetzbar.Der HTK ist ein klassischer Dreiseitenkipper. Damit eignet er sich ideal für den Transport von Schüttgütern wie Kies, Sand oder Erde. Dabei kann er seine Ladung punktgenau abladen. Die Ladefläche kippt nicht nur nach hinten, sondern auch nach links und rechts. Auch in schwer zugänglichen Gefilden kann der Anhänger so gezielt abkippen. Der Clou: die automatische Rückwandöffnung beim Rückwärtskippen. So muss der Fahrer beim Kippen nicht aus dem Zugfahrzeug steigen.Mit seinen 14,4 Tonnen Gesamtgewicht bringt der eine Nutzlast von ca. 10,9 Tonnen mit. Er kann also ordentlich laden. Für die Sicherheit sorgt der zusätzliche LED-Rückscheinwerfer. In der optionalen Werkzeugkiste finden Spanngurte und Ketten ihren Platz. Besonders vielseitig, gerade in Hinblick auf das Zugfahrzeug, macht den HTK 145024 DL Basic die Zugrohrhöhenverstellung. Dank der liegenden Spindel sind so diverse Kupplungshöhen einstellbar. Damit der Anhänger besonders robust ist, setzt er auf ein feuerverzinktes Fahrgestell und einen feuerverzinkten Aufbau. In Serie. Die Kippbrücke ist stabil und mit V-förmigen Unterzügen versehen. Das sorgt für maximale Punktlasten und ein stabiler Kippverhalten.Dass er mehr kann als nur Schüttgüter transportieren, zeigt er mit seiner Durchladeausführung. Mit der abklappbaren Stirnwand eignet er sich auch optimal für den Transport von Langmaterial. Der integrierte Rampenschacht ist abschließbar und nimmt Aluminium-Anlegerampen (10 Tonnen Tragfähigkeit) auf. Die Besonderheit: die Rampen sind mit einer patentierten Verriegelung versehen. Das Sichern geht mit Hilfe der seitlichen Sicherungsklaue schnell und einfach von der Hand. Damit kann der HTK auch Baumaschinen oder Rasenaufsitzmäher transportieren. Optimal gesichert werden diese dank der 5 Paar Schwerlastzurrösen im Brückenboden. Die sind versenkt und eignen sich zudem für die Ladungssicherung von diversen Stückgut und Baumaterialien.Eins steht fest: der HTK 145024 DL Basic hat einiges auf dem Kasten. Dank der unterschiedlich einstellbaren Kupplungshöhen eignet sich der Dreiseitenkipper für die verschiedensten Zugfahrzeuge. Das Abkippen geht schnell und punktgenau von der Hand. Dank der Durchladefunktion können auch lange Stückgüter optimal transportiert werden. Besonders flexibel einsatzbar wird der Anhänger zudem durch die verfügbaren Auffahrrampen. Damit dient er auch für den Transport von Baumaschinen und schwerem Gerät. Das alles sowie die hochwertige Verarbeitung machen den Humbaur HTK 145024 DL Basic zu einem zuverlässigen Begleiter, der zeigt was er kann. Nicht nur im Garten- und Landschaftsbau bei R. Häußermann, sondern auch auf Baustellen, in Kieswerken oder wo er gerade gebraucht wird. Der Clou: viele Schwerlastanhänger von Humbaur sind sofort bzw. kurzfristig verfügbar. Damit bleibt die Fahrzeugflotte am Laufen. Egal was kommt.Mehr über die Humbaur Bauanhänger erfahren Sie hier https://www.humbaur.com/de/anhaenger/bauanhaenger/ . Die Humbaur Tieflader können Sie hier entdecken https://www.humbaur.com/de/anhaenger/tieflader/ . Die Humbaur Schwerlast Lagerfahrzeuge sind hier verfügbar https://www.humbaur.com/de/sl-aktionsmodelle/