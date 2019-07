Norwegische Hufschuhe im Sommer komfortabel und kostenfrei testen

Eine ganze Sommer-Woche lang können die Equine Fusion Hufschuhe bei der Hufschuhanzieherin kostenfrei getestet werden.Dass die allseits beliebten Modelle längst in vielen Hufschuhschränken angekommen sind, verdanken sie der durchgängigen und schnellen Entwicklung, der Grössenvielfalt und den unterschiedlichen Verwendungsoptionen.Der Hufschuh schützt die natürliche Stabilität des Pferdes und sorgt für die Dämpfung des Pferdes bei Stößen und Vibrationen. Er fördert einen gleichmäßigeren Oberflächenkontakt sowie eine natürliche Überrollbewegung.Der Huf arbeitet mit der Sohle im Schuh, um natürliche Hufbewegung, Balance, Stabilität, Dämpfung, Blutfluss zu gewährleisten und einen gleichmäßigeren Oberflächenkontakt zu fördern.Die Sohle ist elastisch und passt sich zwischen Huf und Oberfläche an. Der Griff ist flexibel und angepasst, um Traktion zu gewährleisten, so dass das Pferd den Boden spüren kann.Für Reiter, die auf Barhuf setzen und den Norweger noch nicht kennen, stellt die Hufschuhanzieherin eine Woche lang ein Paar zur Verfügung, incl. einer Beratung.Das Angebot gilt für den gesamten Monat Juli 2019. Hufschuhgrösse bitte parat halten. Auch Bilder über die Hufmasse können per E-Mail gesendet werden.Über Hufschuhtelefon oder www.hufschuhanzieher.de oder auch Facebook.