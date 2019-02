Gut beraten am Huf

22.02.19

Sie ist leidenschaftliche Pferdebesitzerin und Reiterin, Michéle Mesche aus Uslar. Doch bevor sie in den Galopp geht, stehen Hufe und ihre Beschaffenheit & Pflege ganz oben an.



Als die Hufschuhanzieherin ist sie in Deutschland eine feste Institution und seit heute Morgen live auf der Reitsportmessse in Magdeburg.



Das ist ein Highlight für Reiterinnen und Reiter aus den Landkreisen, denn die Hufschuhanzieherin ist zum ersten Mal auf dieser Messe.



Und das freut sie, „denn Sachsen-Anhalt ist ein ganz wundervolles Reit- und Pferdeland, mit landschaftlich herrlich gelegenen Höfen und emphatischen Pferdeliebhabern.“



Hufschuhe sind die Alternative



Doch mitunter haben auch diese Sorgen, wenn es um die Beschaffenheit der Hufe ihrer Pferde geht.



Eisen muss nicht sein, das ist die Überzeugung von Michéle Mesche und berät individuell am Pferd und auch telefonisch. Bilder von den Hufen werden per E-Mail gesendet und Michéle wertet sie aus und berät, welches Hufschuhmodell passen könnte.



Die Tests bietet sie gleichfalls ein, denn bei einem Sport- und Reithufschuh ist ein solcher angebracht.



Bei Kranken- und Genesungsschuhe, wie u.a. den GKs aus Österreich, ist ein Test nicht notwendig, doch die exakte Bestimmung der Hufgrösse.



Die Hufschuhanzieherin ist bis einschl. kommenden Sonntag 18 Uhr am Messestand 1 F6.1 in Magdeburg/Sachsen-Anhalt persönlicher Ansprechpartner.

(lifePR) (