Ein Pferd mit Cavallo Simple Boots kommt selten allein

Simple Boot von Cavallo ist bei Reitern ein bevorzugter Hufschutz aufgrund seiner einfachen Handhabung. Sein Name sagt es: Simple. Überziehen, Klettverschlüsse schliessen und schon steht das Pferd in seinen Hufschuhen.Der Schuh wird aus Qualitätsleder gefertigt, das sehr widerstandsfähig, aber dennoch elastisch ist.Die Profilsohle ist aus stabilem TPU-Kunststoff und kommt mit zwei eingebauten Drainagen links und rechts, damit eingedrungenes Wasser wieder entweichen kann.Auffallend an diesem Hufschuh sind die gute Verarbeitung, die doppelten Nähte und seine homogene Form, die einen Schutz des gesamten Hufes bietet.Zur Hufschuhgrösse stöbern Sie online auf www.hufschuhanzieher.de oder rufen Sie direkt über die Hufschuh-Hotline an.