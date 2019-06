Die Scoot Boots - Besonders gut für jeden Ausritt

Die Erfahrungen bringen es mit sich. Und diese sind sehr gut mit dem alternativen Hufschutz aus Australien.Entwickelt wurde er vom Dave MacDonald, der seit drei Jahrzehnten mit Pferden arbeitet und für diese 1998 den heutigen Klassiker Old Mac an den Markt brachte.Ein richtig guter Wurf ist ihm erneut mit den Scoot Boots gelungen.Das leichte Gewicht des Modells von ca. 280 Gramm pro Schuh, das sehr gute Profil und die Atmungsaktivität überzeugen. Der Hufschuh ist schnell am Huf, genauso schnell ist er abgezogen und gereinigt.Er ist geeignet für Hufe, die breiter sind als lang.Ein grosser Vorteil gegenüber anderen Hufschuhentwicklungen: Er hat weder Kabel, Draht noch Klettverschlüsse und Werkzeug erübrigt sich.Wer farblich variieren möchte, hat dafür viele Möglichkeiten