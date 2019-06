Der richtig grosse Hufschuh für den Big Boss

Der Cavallo Big Foot ist nicht nur richtig gross, sondern bietet auffallend Schutz und Annehmlichkeit für das Pferd.Aus strapazierfähigem Industrie-Nylon hergestellt wurde der Big Foot für mehr Sicherheit mit aussenliegenden reflektierenden Logos komplettiert.Die weiche Polsterung am Rand, die Schaumstoff-Auskleidung im Innenbereich und seine biegsame und flexible Sohle überzeugten die Hufschuhanzieherin Michéle Mesche beim Test mit ihren eigenen Pferden.Er passt sich optimal an Huf und Fessel an. Die Frage, ob linker oder rechter Hufschuh stellt sich nicht, denn er passt links und rechts.Gut zu wissen: Der Cavallo Big Foot ist mit der bewährten Cavallo-Sohle ausgestattet. Die Drainagerillen verhindern, dass der Hufschuh sich nicht auf nassem Untergrund ansaugt. Der Hufschuh ist leicht und wirkt stoßdämpfend. Länge und Breite sind identisch. Grössen und Testbedingungen auf www.hufschuhanzieher.de