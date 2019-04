Der Lieblingshufschuh vieler Pferde

Ein Lieblingshufschuh des Pferdes – könnte man angesichts der durchweg positiven Bewertungen auf Verbraucherportalen meinen. Robust, komfortabel, sicher und beliebt bei Ross und Reiter.Der Oberschuh ist angenehm weich und atmungsaktiv wie bei seinem Kollegen, dem Ultra.Die Pferde gewöhnen sich dadurch schnell an den Hufschuh, was ihn auch sicher macht.Seine Sohle, das All Terrain-Profil, ist widerstandsfähig, wirkt stoßdämpfend und kommt mit viel Gripp auf fast jedem Untergrund bestens zurecht.Leichte Handhabung beim An- und Ausziehen, denn er lässt sich sehr weit öffnen, so dass der Pferdehuf bequem hineingleiten kann.Durch das intelligente Schliess-System mit Schnallen ist der Schuh an unterschiedliche und auch sich mit der Zeit verändernde Hufformen anpassbar.Steht zum Test zur Verfügung über www.hufschuhanzieher.de