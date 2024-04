Spielerisch Erzähl-Anlässe mit Kindern schaffen

Jede Karte beinhaltet eine ungewöhnliche und eine kreative Frage, die zu den verrücktesten und erstaunlichsten Antworten führen können. Mit dererleben Sie unvergessliche Momente mit der ganzen Familie und lassen ihre Lieblings-Quasselstrippen zu Wort kommen.Kombinieren Sie gemeinsam mit ihrer Familie Text- und Bildkarten zu sogenannten Memes (Kombinationen aus Text- und Bild-Karten). Dabei erhaschen Sie großartige Einblicke in die Gedankenwelt ihrer Kinder und dürfen sich selbst auf die Probe stellen. Dabei wird die ganze Familie in jeder Partie etwas zum Lachen haben, egal ob man aus der „Generation Meme“ kommt oder nicht.Das rasante Spiel um Wort und Witz – jetzt für die Kleinen! Die Aufgabe ist klar: Wer schafft es in 5 Sekunden 3 gültige Antworten zu geben? Nenne 3 Farben, Nenne 3 Superhelden oder Nenne 3 Fahrzeug. Schafft es ein Spieler, schnell und korrekt zu antworten, darf er ein Feld auf dem Spielbrett vorziehen.