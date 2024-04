Schenken Sie Entspannung zum Mutter- und Vatertag

Die französische Marke Morphée bietet unterschiedliche Produkte zur Entspannung an. Die intuitive Bedienung und elegante Integration im Alltag, wie mit dem kieselsteingroßen Morphée Zen, stehen dabei im Vordergrund. Entdecken Sie zwei Produkte, die sich perfekt zum Ausgleich und Abschalten im Alltag anbieten:Bei dem Entspannungsprodukt für Erwachsene entscheiden drei Stellräder über die gewünschte Dauer (8 oder 20 Minuten), Thema (Atmung, Bewegung, Fantasiereise, Naturgeräusche, Body Scan, Rhythmische Meditation oder Pause) und Sitzung (pro Thema 8 verschiedene Sitzungen möglich). So kann für jeden Bedarf die passende Einstellung gewählt werden. Morphée glänzt nicht nur mit tollen Inhalten, sondern auch mit formschönem Design und einem handlichen Format.Nutzung für 8 oder 20 min. | UVP: 99,95 EURMorphée Zen hat die Form von einem Kieselstein, beinhaltet ein paar Kopfhörer und liegt geschmeidig in der Hand. So kann die kleine Entspannungshilfe mitgenommen und überall genutzt werden. Fahrten und Wartezeiten können ideal genutzt werden, indem Morphée Zen Ruhe und Gelassenheit bringt. Morphée Zen bietet 6 Themenbereich mit je 12 Sitzungen von 5 – 2 Minuten Dauer an und bietet somit die optimale Bandbreite für jede Situation an.| Nutzung für 2 – 5 min. | UVP: 69,95 EUR