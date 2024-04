Neue witzige Partyspiele von Hutter Trade

Als Mike Lancaster das Spiel „Bad People“ veröffentlichte, stellte er schnell fest, wie hoch die Nachfrage an originellen Partyspielen ist. Das Spiel entwickelte sich in Amerika zu einem großen Erfolg. Daraufhin gründete Mike den Spieleverlag DYCE GAMES. Mittlerweile umfasst das Programm neun Spiele. Die drei größten Erfolge sind auch auf Deutsch erhältlich:Alle Spieler antworten, aus Sicht des Spielers auf dem „Hot Seat“. Was werden deine Freunde raten, wenn du an der Reihe bist? Punkte gibt es für die Spieler, die die Antwort des Spielers auf dem „Hot Seat“ richtig erraten. Aber auch der Spieler auf dem „Hot Seat“ kann punkten, wenn er seine Spieler dazu bringt, eine falsche Antwort aufzuschreiben.Finde mit diesem lustigen und verrückten Partyspiel heraus, was deine Freunde wirklich über dich denken. Teilt nach jeder Runde die unglaublichen Geschichten, die hinter den Antworten stecken! Du erhältst Punkte, wenn du errätst für wen der Vorleser gestimmt hat. Inklusive 3 verrückte Spielvarianten.The Voting Game ist ein Partyspiel, das die witzige Wahrheit hinter deinen Freundschaften aufdeckt. Immer wieder spielen – Der Spielverlauf variiert stark, je nachdem, mit wem du spielst – Es wird nie langweilig. Lernt euch gegenseitig kennen – Viele lustige Geschichten können hinter den Antworten stecken. Kennen Sie schon more is more? Weniger ist mehr – das kann auch für Spieleschachteln gelten! Die Spiele vonbestechen durch ihr handliches Format. Klein und fein, passen sie unscheinbar in jede Jackentasche und liefern gleichzeitig unglaublich großen Spielspaß für jede Runde!Wie schnell fällt dir ein Begriff zu einem vorgegebenen Thema mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben ein? Hoffentlich hast du keinen Blackout, denn bei diesem Partyspiel ist Geschwindigkeit, Reaktion und Kreativität gefragt.gibt es in mehreren Versionen, die Beliebig miteinander kombiniert werden können. Dieundsind an eine Zielgruppe ab 16 Jahren gerichtet, während diemit zarteren Themen ab 14 Jahren spielbereit ist. 55 Themenkarten bringen Themen und Meinungen blitzschnell auf den Tisch und sorgen für jede Menge Spaß.Es ist nicht immer alles, wie es scheint! Denn auch, wenn auf dem Tisch eine Karte mit einem Schimpfwort vor dir liegt, wirst du nicht das Schimpfwort nennen, sondern die Farbe der Karte. Oder war es die Textfarbe …? Schreihals bringt in jeden Party- und Spieleabend eine besondere Dynamik und fordert alle Mitspieler mit viel Geschwindigkeit zu einem witzigen Feuerwerk an Gehirnakrobatik heraus. Hello Fun – Get together, we bring the fun. Der Verlagsname als auch der Slogan bringen die wichtigsten Themen auf den Tisch: Mit den Spielen vonsteht der Spaß im Vordergrund. Der spanische Verlag verpackt den Spielspaß zudem in ansprechenden Boxen und bietet ein buntes Sortiment an Partyspielen an.Das Spiel mit Fragen und Geständnissen, die ehrliche Antworten erfordern – ohne Tabus und Hintertürchen. Das perfekte Spiel für pikante Momente mit Freunden, über die du schon lange mehr erfahren wolltest.Bereit?! Lachanfälle und Offenbarungen garantiert!Wenn du denkst, dass du der Mittelpunkt der Party bist, dann lehne dich zurück, denn hier kommt: Du kannst die Gedanken deiner Mitspieler lesen und bist dir sicher du hast immer die passende Antwort parat? Dann erhebe dein Glas und stoße an! Oder ziehe gleich die nächste Karte!Mithalten die schrägen Wort-Bild-Kombinationen jetzt auch Einzug auf die analogen Spieletische. What Do You Meme? beinhaltet 72 großformatige Bildkarten mit bekannten Memes aus dem weltweiten Netz und über 360 witzige, zotige, skurrile oder einfach nur lustige Textkarten.