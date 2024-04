Nach den Ferien ist vor den Ferien!

Während die Osterkörbchen noch aufgeräumt werden, sind die nächsten Ferien schon im Visier. Egal, wo es hingeht, es ist immer empfehlenswert eine kleine Unterhaltung parat zu haben. Beim Warten auf den Check-In, im Restaurant oder vielleicht auch einfach darauf, dass der nächste Urlaub beginnt! Wir stellen Ihnen mehrere Spiele vor, die perfekt in Ihr Handgepäck passen, die nächste Wartezeit perfekt überbrücken und Sie spielend leicht an Ihr nächstes Ziel bringen!Wer diese Karten einmal in die Hand nimmt, will sie nicht mehr loslassen: Die Karten haben auf der Vorderseite 4 Abbildungen. Eine davon ist auf der Rückseite hervorgehoben. Nur durch Ertasten der Erhebung müsst ihr die Abbildung bestimmen. Aber natürlich gleichzeitig und gegeneinander! Wer zuerst die richtige Abbildung gefunden hat, bekommt am meisten Punkte.Drei unterschiedliche Ausgaben ab März verfügbar: Animals | ab 6 Jahren für 2 – 6 Personen mit 10 min. Zeit | UVP: 9,99 EUR | im Handel verfügbar.Das ist ja einBei diesem Kartenspiel musst du nicht nur den Kartenstapel, sondern auch die anderen Personen am Tisch genau beobachten. Denn was sie tun, beeinflusst, welche Karten du dazwischenwerfen darfst. Jemand sieht auf das Handy und du hast die dazu passende Karte auf der Hand? „Ding!“ rufen und abwerfen! Du kannst jemanden dazu bringen, über das Wetter zu sprechen, weil das zu einer deiner Karten passt? Hervorragend – dann ist das wohl dein Ding!ab 8 Jahren für 2 – 7 Personen | 10 min. | UVP: 9,99 EUR | im Handel verfügbar.Narwal ist Trumpf! Allerdings nicht immer, denn auch die Orcas, Pott- und Blauwale können das Blatt wenden. Infolgen zwar alle den bekannten Regeln von Stichspielen, allerdings gibt es einen besonderen Kniff: Wer den Stich gewinnt, wählt eine ausgespielte Karte. Die gibt ihm Punkte, aber die Person, die sie ausgespielt hat, bekommt Bonuseffekte für eine der nächsten Runden.| ab 10 Jahren für 3 – 4 Personen | 20 min. | UVP: 10,99 EUR | im Handel verfügbar.Schickt eure besten Wikingerinnen und Wikinger in den Kamp und werdet als Erste eure Karten los! Trefft die richtigen Entscheidungen, um euch euren Gegnern zu stellen. Erstellt die besten Kartenkombinationen, um auf dem Schlachtfeld die Oberhand zu gewinnen. Odin ist ein einfaches und dynamisches Spiel für die ganze Familie mit schnellen Runden und weitreichenden Entscheidungen. Geht strategisch vor, sammelt die Karten, die am besten zu eurer Strategie passen, und bahnt euch euren Weg zum Ruhm und werdet König oder Königin von Walhalla.| ab 7 Jahren für 2 – 6 Personen mit 15 min. Zeit | UVP: 13,00 EUR | im Handel verfügbar.