Mama, ich kann nicht einschlafen ...

Einschlaf- und Entspannungshilfen für Kinder

… ein Satz, der abends (in unterschiedlichen Variationen) aus zahlreichen Kinderbetten tönt. Manchmal hilft auch kein Kuscheln, keine 2., 3. oder 4. Geschichte. Für Kinder gibt es unterschiedliche Einschlafhilfen auf dem Markt und auch wenn Mama und Papa unersetzbar sind, dürfen sich auch diese zu qualitativ hochwertiger Unterstützung informieren. MEIN KLEINER MORPHÈE zählt dazu. Die Einschlaf- und Entspannungshilfe kommt in Form eines kleinen Radios, das komplett strahlungsfrei und ohne Kabel (dank USB-Ladestelle) ans Kinderbett gestellt oder sogar ins Kinderbett gelegt werden kann.



MEIN KLEINER MORPHÈE hat zwei Rädchen, an denen kinderleicht eine Auswahl getroffen wird: Es gibt Geschichten, Meditationen, Naturgeräusche und beruhigende Melodien. Zu allen Einstellungen wird zusätzlich ein Thema gewählt. So können die Naturgeräusche aus der Wüste, aus dem Wald und vielen anderen Landschaften sein. Bei den Geschichten können die Kinder sogar noch ein Tier wählen, um das es in der Geschichte geht. Die Geschichten, Naturgeräusche oder Musikstücke laufen über eine bestimmte Zeiteinheit und enden danach automatisch.



Insgesamt bietet "Mein kleiner Morphèe" über 192 Meditationen und Entspannungsgeschichten mit folgenden Schwerpunkten:



128 Geschichten

32 Meditationen

16 sanfte Musikstücke

16 Naturgeräusche und Rauschen



Die französische Marke Morphée ist neu auf dem deutschen Markt und fokussiert sich auf Entspannungs- und Meditationshilfen für Kinder und Erwachsene.



Eckdaten zum Produkt:

Empfohlen für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren | Das Gerät kann netzunabhängig genutzt werden, es benötigt keinen Bildschirm und ist absolut strahlungsfrei. | UVP 89,95 EUR