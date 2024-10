Kinderspiele mit Märchen-Themen

Jeder kennt den Einstieg in wunderbare Geschichten, aufregende Abenteuer mit überraschenden Wendungen, strahlenden Helden und königlichen Anmut. Holen Sie sich zauberhafte Geschichten spielerisch auf den Tisch, bringen Sie die Familie zusammen und nutzen Sie den Anlass, um Spiele und Bücher miteinander zu verbringen.Lasst euch ins Wunderland von Alice entführen! Sammelt dort als Hutmacher, Kaninchen, Herzkönigin oder Alice so viele Kekse wie ihr könnt. Nutzt eure Bewegungskarten, trefft die Grinsekatze und nehmt euch in Acht vor dem Kaninchenloch! Außer, ihr habt vorher die Raupe getroffen, die euch groß gemacht hat. Dann kann euch über dem Kaninchenloch nichts passieren! Eine wunderschöne Umsetzung des Kinderbuchklassikers mit allen beliebten Charakteren.| ab 6 Jahren für 2 – 4 Spielende | Spielzeit 10 – 20 min. | UVP: 19,99 EUR | im Handel verfügbar.Märchen sind nach wie vor ein fester Bestandteil im Alltag von Kindern. DieBremer Stadtmusikanten finden nun auch spielerisch Einzug ins Kinderzimmer. Die Kinder müssen ihre Tierfiguren so stapeln, dass diese die Räuber überragen und somit in die Flucht geschlagen werden. Die Tiere haben wiederum bestimmte Eigenschaften, die den Tier-Turm-Bau der Mitspieler beeinflussen. Ein gelungenes Spiel zur Einschätzung von Größenverhältnissen und leichter Taktik.| ab 5 Jahren für 2 – 4 Spielende | Spielzeit ca. 20 Minuten | UVP: 19,99 EUR | im Handel verfügbar.Als Hänsel und Gretel sich im tiefen Wald verirren, entdecken sie ein Häuschen, das komplett aus Süßigkeiten besteht – Schokolade, Donuts, Bonbons und alles, was das Kinderherz begehrt. Aber das Häuschen wird von einer bösen Hexe bewacht. Die Spieler helfen Hänsel und Gretel dabei, so viele Leckereien wie möglich zu sammeln und sich dabei natürlich nicht von der Hexe erwischen zu lassen| ab 6 Jahren für 2 – 4 Spielende | Spielzeit ca. 20 min. | UVP: 16,99 EUR | im Handel verfügbar.