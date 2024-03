Heute gehe ich früher schlafen!

Am 15. März ist der Tag des Schlafes – vielleicht ein guter Anlass, um lang gehegte Vorsätze in die Wirklichkeit umzusetzen? Im Grund ist uns allen bewusst, dass Schlaf eine entscheidende Rolle für unser Wohlbefinden und Lebensqualität spielt. Wir regenerieren uns im Schlaf, verarbeiten den Tag, schöpfen neue Energie und festigen ganz nebenbei unsere Erinnerungen im Schlaf. Und trotzdem ist abends oft noch etwas zu erledigen, ein lang verschobenes Telefonat fällig oder einfach die nächste Folge der Lieblingsserie verfügbar und zehren an der möglichen Schlafzeit.



Der World Sleep Day soll daran erinnern, wie wichtig gesunder Schlaf für uns ist. Nach Angaben der American Sleep Association leiden über 50 Millionen Menschen an einer Art der Schlafstörung. Am häufigsten wird dabei über Schlaflosigkeit geklagt. Neben Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung können aber auch kleine Hilfsmittel beim Ein- bzw. Durchschlafen helfen.



Die französische Marke Morphée hat sich nicht aus reinen Zufall nach Morpheus, dem Gott der Träume benannt. Morphée bietet unterschiedliche Produkte zur Entspannung, Meditation und Schlafbegleitung an. Alle Produkte funktionieren ohne Netzbetrieb, sind strahlungsfrei und bieten ein wunderbares Spektrum an Möglichkeiten.

