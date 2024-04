Gegen Langeweile, für Spiel & Spaß

Hausaufgaben, Einkaufen, Wochenplanung – unser Alltag ist voller Aufgaben und Regeln. Wie schön, wenn sich gerade der Moment bietet für Quality-Time mit den Liebsten! Wie wird diese kostbare Zeit genutzt? Überraschen Sie Ihre Familie mit einem neuen Spiel, verbünden Sie sich auf dem Spielbrett und lernen Sie neue Fähigkeiten kennen. Anbei stellen wir Ihnen drei unterschiedliche Brettspiele von Auzou vor:Wir befinden uns in einem idyllischen Dorf. Aber um den Zaun schleichen sich hungrige Monster an – hier ist Teamgeist gefragt! Denn nur zusammen können die Dorfbewohner die Nahrung anbauen und verwalten, um die Monster davon abzuhalten ins Dorf zu kommen. Doch jedes Monster hat andere Vorlieben und nicht jeder kann mit Eiern und Gemüse versorgt werden. Sprecht euch gut ab und setzt eure Vorräte clever ein.Julkillustriert von Apolline Etienne | ab 7 Jahren für 1 – 4 Personen für ca. 20 Minuten | UVP: 24,99 EUR | im Handel verfügbar.In einer Nacht im Jahr versammeln sich alle Waldelfen zu einem großen Wettrennen. Aber Vorsicht: Dieses Jahr hat sich ein Oger zur Party eingeladen! Wer wird der Schnellste sein? Lege die Fühlplättchen in den Beutel und die Waldelfen an die Startlinie und versuche dann beim Tasten das Plättchen zu finden, das dem Ort vor deiner Spielfigur entspricht, um voranzukommen.Élodie Clément, Théo Rivière, illustriert von Benedetta CapriottiAb 4 Jahren für 1 – 4 Personen für ca. 20 min. | UVP: 29,99 EUR | im Handel verfügbarWir gehen auf den Wochenmarkt! Was soll in deinen Einkaufskorb? Es gibt Pilze, Brokkoli, Bananen und vieles mehr. Wer kann zuerst sein Körbchen mit den gewünschten Lebensmitteln füllen? Achte auf die Aktionsplät-tchen und nutze sie, um als Erster deine Einkäufe zu erledigen. Aber Vorsicht, ein plötzlicher Wetterumschwung kann die Auslage am Markt durcheinanderbringen!Marilyne Valnet, illustriert von Inga Wilmink | Ab 3 Jahren für 2 – 4 Personen für ca. 15 min. | UVP: 14,99 EUR | im Handel verfügbarDer französische Verlag Auzou ist seit 2022 im deutschsprachigen Raum vertreten und überzeugt mit einem breiten Produktangebot von Spielen, Puzzles bis hin zu Beschäftigungssets mit Stickern, Kreativ- und Schmuckthemen.