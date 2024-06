Erholung nach dem Torfieber für kleine Fußball-Fans

Jeder Tag ist aufregend! Erst recht aus Kinderperspektive und noch viel mehr während Großereignissen. Das EM-Fieber hält Einzug in unseren Alltag und ist auch für Kinder präsent – durch euphorische Fans, gut gefüllte Public Viewings und der eigenen Aufregung um die Lieblings-Mannschaft. Spätestens beim ins Bettgehen macht sich die Anspannung des Tages bemerkbar und den Kindern fällt das Loslassen und Runterkommen schwer. Die französische Markebietet unterschiedliche Produkte zur Entspannung an.bietet Entspannung, Meditation und Einschlafhilfe perfekt zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Kindern an. Ob mit einer Traumreise, Naturgeräuschen oder einer kleinen Meditation –ist die ideale Begleitung für einen erholsamen Schlaf. Mein kleiner Morphée erinnert an ein kleines Radio und bietet 192 meditative Reisen, um Kinder auf die Schlafenszeit vorzubereiten oder zur Ruhe zu kommen. Das Besondere daran? Die Kinder können mittels zwei kleiner Räder die Hauptfigur (z.B. Gorilla, Elefant, Giraffe etc.) als auch die Umgebung (z.B. Dschungel, Weltall, Strand etc.) der Geschichte. So entstehen viele unterschiedliche Geschichten, die sich die Kinder selbst zusammenstellen können. Die Bedienung ist intuitiv und im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht. Alle Produkte funktionieren ohne Netzbetrieb, sind strahlungsfrei und bieten ein wunderbares Spektrum an Möglichkeiten.