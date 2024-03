Endlich einschlafen, durchschlafen und den Tag genießen!

Das Thema „Schlaf“ beschäftigt uns, unabhängig von Alter, Interessen, Wohnort und Geschlecht. Nach einer guten Nacht können wir energetisch in den Tag starten, allen Widersachern trotzen und nervigen Momenten mit einem Lächeln abfedern. Blicken Sie hingegen auf eine unruhige durchwachte Nacht zurück, liegen die Nerven blank, der Geduldfaden ist kurz und schon Kleinigkeiten drohen das Fass zum Überlaufen zu bringen. Und während schon eine erwachsene schlechte Nacht Probleme erzeugen kann, ist ein schlechter kindlicher Schlaf der Garant für einen anstrengenden Tag. Kaum ein Thema durchzieht Elternforen so konsequent wie die Nachtruhe ihrer Kinder. Angefangen von der Uhrzeit, der Art und Weise des Einschlafens, Durchschlafen und Dauer des Schlafs finden sich endlose Diskussionen zwischen Eltern und Fachleuten. Was alle in diesem Thema vereint? Die Einsicht, dass guter Schlaf für uns alle notwendig ist.Ein Baustein dazu liegt in der Entspannung und häufig auch in der Begleitung in den Schlaf. Da erscheint es nur schlüssig, dass sich die französische Markenach Morpheus, dem Gott der Träume benannt hat.bietet unterschiedliche Produkte zur Entspannung, Meditation und Schlafbegleitung an. Alle Produkte funktionieren ohne Netzbetrieb, sind strahlungsfrei und bieten ein wunderbares Spektrum an Möglichkeiten.Der kleine Morphée erinnert an ein kleines Radio und bietet 192 meditative Reisen, um Kinder auf die Schlafenszeit vorzubereiten oder zur Ruhe zu kommen. Das Besondere daran? Die Kinder können mittels zwei kleiner Räder die Hauptfigur (z.B. Gorilla, Elefant, Giraffe etc.) als auch die Umgebung (z.B. Dschungel, Weltall, Strand etc.) der Geschichte. So entstehen viele unterschiedliche Geschichten, die sich die Kinder selbst zusammenstellen können. Die Bedienung ist intuitiv und im wahrsten Sinne des Wortest kinderleicht.Bei dem Entspannungsprodukt für Erwachsene entscheiden drei Stellräder über die gewünschte Dauer (8 oder 20 Minuten), Thema (Atmung, Bewegung, Fantasiereise, Naturgeräusche, Body Scan, Rhythmische Meditation oder Pause) und Sitzung (pro Thema 8 verschiedene Sitzungen möglich). So kann für jeden Bedarf die passende Einstellung gewählt werden. Morphée glänzt nicht nur mit tollen Inhalten, sondern auch mit formschönem Design und einem handlichen Format.Morphée Zen hat die Form von einem Kieselstein, beinhaltet ein paar Kopfhörer und liegt geschmeidig in der Hand. So kann die kleine Entspannungshilfe mitgenommen und überall genutzt werden. Fahrten und Wartezeiten können ideal genutzt werden, indem Morphée Zen Ruhe und Gelassenheit bringt. Morphée Zen bietet 6 Themenbereich mit je 12 Sitzungen von 5 – 2 Minuten Dauer an und bietet somit die optimale Bandbreite für jede Situation an.Tauchen Sie in die Produktwelt von Morphée ein, entspannen Sie sich und schöpfen Sie neue Kraft und Energie für sich und Ihren Alltag!