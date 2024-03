Die besten Spiele fürs Osternest!

Kinder lieben Stempel! Ineilen die Kinder Bäuerin Stella zur Hilfe, um Ordnung auf dem Bauernhof zu schaffen. Dazu müssen die Tiere so verteilt werden, dass sich möglichst große Gruppen aus Kühen, Schweinchen, Schafen, Küken und Enten bilden. Die Kinder würfeln reihum, wählen einen Würfel aus und stempeln das entsprechende Symbol auf ihrem Bauernhofblatt. Wer die größte Tiergruppe auf seinem Hof stempelt, gewinnt!Schickt eure besten Wikingerinnen und Wikinger in den Kampf und werdet als Erste eure Karten los! Trefft die richtigen Entscheidungen, um euch euren Gegnern zu stellen. Erstellt die besten Kartenkombinationen, um auf dem Schlachtfeld die Oberhand zu gewinnen. Odin ist ein einfaches und dynamisches Spiel für die ganze Familie mit schnellen Runden und weitreichenden Entscheidungen.Derkann aus bis zu 7 Teilen gepuzzelt werden. Das Logikspiel begeistert mit Legeteilen aus Neoprenstoff – so können die bunten Teile über- und untereinander verwoben werden. Insgesamt 44 Aufgaben fordern zum Knobeln und Grübeln ein. Durch unterschiedliche Level wird der Knobelspaß perfekt vorbereitet und immer herausfordernder. Aber: Übung macht den Meister!Käsewürfel fallen vom Tisch und sofort stürzen Mäuse los, um sich die besten Stücke zu schnappen. Die Katze reibt sich begeistert die Pfoten, aber sie hat nicht mit dem Hund gerechnet, der sie verjagt – das Tiergetümmel jagt und wütet durch die Küche – aber wie viel Käse ist denn jetzt noch übrig? In Cheese Master müssen alle Mitspieler schnell reagieren, Bedingungen abwägen und sich für die korrekte Anzahl an Kästestückchen entscheiden. Ein witziger schneller Spielspaß für die ganze Familie!