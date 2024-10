Brettspiele auf Samtpfoten mit rhythmischem Schnurren

Auf der Insel der Katzen müssen Strommasten aufgestellt werden. Diese sind allerdings unterschiedlich hoch und manchmal balancieren Katzen über die Leitungen. Mit Geschick und gutem Gespür wachsen die Strommasten in die Höhe und sorgen für hervorragenden Spielspaß.kann gegeneinander als auch im Team gespielt werden.| ab 7 Jahren für 1 bis 5 Spielende | Spielzeit 15 min. | UVP: 37,99 EUR | im Handel verfügbar.Ein kooperatives Sprech-Spiel im Miezekatze-Beat? What the …? Ja, wirklich! Aber keine Sorge, ihr müsst weder singen, noch tanzen oder gar beatboxen können – Miezekatze können wirklich alle spielen! Das Spiel hält jede Menge unterschiedlicher Challenges für euch bereit: Bleibt im Beat, merkt euch die Moves und knackt den Highscore!| ab 8 Jahren für 2 – 6 Spielende | Spieldauer 15 min. | UVP: 29,99 EUR | im Handel verfügbar.Eigentlich gibt es genug Beute für alle 10 Katzen. Aber natürlich sollen meine Katzen mehr davon bekommen als deine! Oder zumindest die wertvollere Beute. Wenn nur die Hunde nicht wären … Das 2-Personen-Spielist ein kleines aber feines Kartenspiel, bei dem in jedem Zug Karten vertauscht werden, um bei Spielende am meisten Punkte abzuräumen. In jeder Partie spielen zwei Katzen-Clans gegeneinander.| ab 8 Jahren für 2 Spielende | Spielzeit 15 min. | UVP: 14,99 EUR | im Handel verfügbar.