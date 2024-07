Anpfiff zur Spielzeit – auch auf dem Spieletisch!

Fußball ist mehr als nur ein Sport. Er ist das perfekte Bindeglied für Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Gemeinsam mitfiebern, leiden, und jubeln, macht einen großen Teil der Fußballemotionen aus. Die Faszination „Fußball“ wird derzeit in alle Ecken des Landes übertragen und gelingt sogar auf dem Spieletisch. Breiten Sie die Arena aus und eröffnen Sie die erste Halbzeit mit unseren Fußballspielen. Bewegen Sie sich auf den Pfaden der Nationalmannschaft oder fokussieren Sie die gelbe Wand mit der BVB-Ausgabe. Wir bieten Ihnen perfekten thematischen Spielspaß mit 2 großen Brettspielen sowie einem Kartenspiel zur Männer Nationalmannschaft.Ein innovatives Brettspiel, das sowohl für echte Fußballenthusiasten als auch für neugierige Spielefans entwickelt wurde. Das Original-Fanspiel lässt Spieler in die ikonischsten Momente der Deutschen Nationalmannschaft eintauchen und erzählt die Geschichte der legendären Fußballspieler, die im Laufe der Jahre die deutsche Nationalmannschaft geprägt haben. Alle Teilnehmer können auf unterhaltsame Weise ihr Wissen über die deutsche Nationalmannschaft erweitern und Freunde und Familie in einem Wettbewerb voller Strategie, Glück und Taktik herausfordern.| ab 14 Jahren für 2 – 4 Personen | Spielzeit 30 – 90 Minuten | UVP: 34,99 EUR | im Handel verfügbar.Teste dein Wissen mit unseren 120 Fragen in vier Kategorien: Geschichte, Spiele, Spieler und Allgemeinwissen. Werde der ultimative Nationalmannschafts-Experte und bereite dich darauf vor, deine Freunde herauszufordern. Aber sei vorsichtig, es gibt VAR-Karten im Spiel. Und genauso wie im echten Fußball kann sich alles mit einem einzigen Pfiff ändern. Setze sie taktisch ein und schaffe nervenaufreibende Momente.| ab 14 Jahren für 2 – 4 Personen | Spielzeit 45 Minuten | UVP: 14,99 EUR | im Handel verfügbar.Bring deine Freunde und Familie zusammen, fordere sie im Wissensduell heraus, und erlebt gemeinsam mit dem Original Fanspiel unvergessliche Momente. Das Spiel vereint die Leidenschaft zu Borussia Dortmund und Spielfreude zu Hause. Mit insgesamt 400 Fragen über den Verein und seine lange und umfangreiche Geschichte kannst du dein Wissen auf die Probe stellen und in die Tiefen eintauchen, und vielleicht lernst du ja sogar noch etwas Neues, was du noch nicht über deinen Herzensverein wusstest.| ab 14 Jahren für 2 – 4 Personen | Spielzeit 30 – 90 Minuten | UVP: 34,99 EUR | im Handel verfügbar.