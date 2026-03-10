Kontakt
HOTEL WEIHRERHOF GMBH Wolfsgruben 22 39054 Oberbozen / Ritten, Italien
Ansprechpartner:in Herr Klaus Pichler
Wenn weniger wirklich mehr ist: Wie ein Hotel am Ritten in Südtirol Nachhaltigkeit neu denkt

Das Naturhotel Weihrerhof am Wolfsgrubener See reduziert bewusst Wasserverbrauch, Zimmerreinigung und Menüauswahl – ohne dass Gäste auf Komfort oder Genuss verzichten müssen.

Ritten/Südtirol
Kurz vor 18 Uhr legen die letzten Ruderboote am Wolfsgrubener See an. Das Wasser liegt still, das Licht über dem Ritten wird weicher. Gäste des Naturhotels Weihrerhof kommen vom Wasser, von den Wegen der Rittner Almen oder aus der Sauna im alten Bootshaus. Gleich beginnt das Abendessen – früher als in vielen anderen Hotels. Bewusst.

Dahinter steckt Klaus Pichler. Er ist auf dem Ritten aufgewachsen, kennt diese Landschaft seit seiner Kindheit und leitet den Weihrerhof heute in zweiter Generation. Für ihn war Nachhaltigkeit nie ein Konzept von außen – sondern eine Frage, die sich aus dem Ort selbst ergibt: Was machen wir eigentlich aus Gewohnheit – und was ist wirklich notwendig?

Seine Antworten haben den Betrieb verändert – leise, aber konsequent. Seit 2024 trägt der Weihrerhof die Zertifizierung des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) – als eines der ersten Hotels in Italien.

Wasser, das man nicht vergisst
Der Ritten gehört zu den wasserarmen Regionen Südtirols. Wer hier lebt, entwickelt ein besonderes Verhältnis zu dieser Ressource. Für Klaus Pichler ist Wasser deshalb „blaues Gold“ – kein Marketingsatz, sondern eine Haltung, die sich durch den gesamten Betrieb zieht.

Im Weihrerhof wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die Gäste kaum wahrnehmen: wassersparende Armaturen in den Zimmern, optimierte Toilettenspülungen und ein bewusster Umgang mit Handtüchern und Bettwäsche.

Das Ergebnis: Der Wasserverbrauch liegt heute bei rund 130 Litern pro Gast und Tag – deutlich unter dem Branchendurchschnitt.

Den größten Schritt machte der Betrieb im Jahr 2023. Seitdem wird das Hallenbad aus einer hoteleigenen Quelle gespeist. Dadurch bleiben jährlich rund 500.000 Liter Trinkwasser im natürlichen Kreislauf.

Weniger Reinigung, mehr Ankommen
Täglich gereinigte Zimmer gelten in vielen Hotels als selbstverständlich. Im Weihrerhof hat man diesen Standard hinterfragt.

Heute werden Zimmer alle zwei Tage gründlich gereinigt – dazwischen sorgt eine Express-Reinigung für Ordnung. Gäste, die eine tägliche Reinigung wünschen, erhalten sie selbstverständlich weiterhin.

Viele Gäste empfinden den neuen Rhythmus sogar als angenehmer – als mehr Ruhe und weniger Unterbrechung. Gleichzeitig spart der Betrieb Wasser, Energie und Reinigungsmittel – ohne dass Gäste auf Komfort verzichten müssen.

Vier Gerichte. Kein einziges zu viel.
Auch in der Küche wurde das Konzept bewusst vereinfacht. Statt einer umfangreichen Speisekarte wählen Gäste am Abend aus vier Gerichten eine Vorspeise und eine Hauptspeise – ergänzt durch ein Antipasti- und Salatbuffet sowie ein Dessert.

Zwei der Gerichte sind in der Regel vegetarisch, alle Zutaten stammen möglichst aus Südtirol oder zumindest aus Italien.

Die reduzierte Auswahl erleichtert der Küche die Planung und hilft dabei, Lebensmittelverschwendung deutlich zu reduzieren. Gäste schätzen die Klarheit des Angebots – und das Wissen, was wirklich frisch und regional auf ihrem Teller liegt.

Nachhaltigkeit beginnt beim Menschen
Das Abendessen beginnt im Weihrerhof bereits um 18 Uhr.

Für die Gäste bedeutet das: mehr Zeit für einen Spaziergang am Wolfsgrubener See, einen ruhigen Abend im SeaSpa oder einen letzten Saunagang im Bootshaus-Saunabereich direkt am See.

Für das Küchenteam bedeutet es: eine Stunde früher Feierabend.

Für Klaus Pichler ist das kein Nebenaspekt:

„Nachhaltigkeit endet nicht bei Wasser und Strom. Sie beginnt beim Menschen.“

Für ihn zeigt sich genau darin, wie Nachhaltigkeit im Alltag funktionieren kann:

„Nachhaltigkeit ist für uns kein Verzicht – sondern eine Entscheidung für Qualität und Einfachheit.“

Klaus Pichler, Gastgeber Naturhotel Weihrerhof

5 Fakten zum nachhaltigen Weihrerhof
1. Wasserverbrauch deutlich reduziertDer Verbrauch liegt bei rund 120 Litern pro Gast und Tag – deutlich unter dem Branchendurchschnitt.

2. 500.000 Liter Trinkwasser gespartSeit 2023 wird das Hallenbad aus einer eigenen Quelle gespeist.

3. Zimmerreinigung im Zwei-Tage-RhythmusAlle zwei Tage gründliche Reinigung, dazwischen tägliche Express-Reinigung.

4. Reduzierte Speisekarte gegen LebensmittelverschwendungGäste wählen aus vier regional geprägten Gerichten eine Vorspeise und eine Hauptspeise.

5. International zertifizierte NachhaltigkeitDer Weihrerhof gehört zu den ersten Hotels in Italien mit GSTC-Zertifizierung (Global Sustainable Tourism Council).

Über das Naturhotel Weihrerhof
Das Naturhotel Weihrerhof liegt direkt am Wolfsgrubener See auf dem Ritten, einem Hochplateau oberhalb von Bozen in Südtirol. Das familiengeführte Hotel verbindet naturnahe Erholung mit bewusstem Genuss: Gäste erleben den SeaSpa, den Bootshaus-Saunabereich direkt am See, Wanderungen auf den Rittner Almen sowie eine regionale Küche mit Produkten aus Südtirol und Italien.

Der Weihrerhof gehört zu den ersten Hotels Italiens mit GSTC-Zertifizierung und ist damit international anerkannter Vorreiter für nachhaltigen Tourismus in den Alpen. Die ruhige Lage am See macht den Weihrerhof zu einem besonderen Rückzugsort für Gäste, die Freiheit, Genuss und Nachhaltigkeit miteinander verbinden möchten.

HOTEL WEIHRERHOF GMBH

Naturhotel am See in Südtirol
das Naturhotel Weihrerhof liegt direkt am Wolfsgrubener See auf dem Hochplateau Ritten oberhalb von Bozen in Südtirol. Das kleine, familiengeführte Haus mit 23 Zimmern wird von der Familie Pichler geleitet und gilt als besonderer Rückzugsort für Menschen, die Natur, Ruhe und echte Entschleunigung suchen.

Im Mittelpunkt steht der See selbst. Mit dem SeaSpa direkt am Wasser, einer Sauna am Seeufer und dem neuen Bootshaus mit Bootshaussauna wird der Wolfsgrubener See zum zentralen Erlebnisraum des Hauses. Gäste verbringen hier ihre persönliche Seezeit – beim Schwimmen, Rudern oder beim stillen Blick über das Wasser.

Die Küche des Weihrerhofs verbindet regionale Südtiroler Produkte mit saisonaler Leichtigkeit. Nachhaltigkeit ist Teil der gelebten Philosophie des Hauses: von der Architektur mit lokalen Materialien über einen achtsamen Umgang mit Ressourcen bis hin zu einer eigenen Naturkosmetiklinie.

Der Ritten zählt zu den sonnigsten Hochplateaus Südtirols und verbindet Naturerlebnis mit der Nähe zur Stadt Bozen, die mit der historischen Rittner Seilbahn schnell erreichbar ist.

Kurzprofil:

Naturhotel Weihrerhof am See – Südtirol

familiengeführtes Naturhotel der Familie Pichler

23 Zimmer und Suiten

direkt am Wolfsgrubener See am Ritten

SeaSpa mit Sauna und Badezugang am See

Bootshaus mit Bootshaussauna

eigene Naturkosmetiklinie

regionale Südtiroler Küche

Nähe Bozen, erreichbar mit der Rittner Seilbahn

