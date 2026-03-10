Wenn weniger wirklich mehr ist: Wie ein Hotel am Ritten in Südtirol Nachhaltigkeit neu denkt

HOTEL WEIHRERHOF GMBH

Naturhotel am See in Südtirol

das Naturhotel Weihrerhof liegt direkt am Wolfsgrubener See auf dem Hochplateau Ritten oberhalb von Bozen in Südtirol. Das kleine, familiengeführte Haus mit 23 Zimmern wird von der Familie Pichler geleitet und gilt als besonderer Rückzugsort für Menschen, die Natur, Ruhe und echte Entschleunigung suchen.



Im Mittelpunkt steht der See selbst. Mit dem SeaSpa direkt am Wasser, einer Sauna am Seeufer und dem neuen Bootshaus mit Bootshaussauna wird der Wolfsgrubener See zum zentralen Erlebnisraum des Hauses. Gäste verbringen hier ihre persönliche Seezeit – beim Schwimmen, Rudern oder beim stillen Blick über das Wasser.



Die Küche des Weihrerhofs verbindet regionale Südtiroler Produkte mit saisonaler Leichtigkeit. Nachhaltigkeit ist Teil der gelebten Philosophie des Hauses: von der Architektur mit lokalen Materialien über einen achtsamen Umgang mit Ressourcen bis hin zu einer eigenen Naturkosmetiklinie.



Der Ritten zählt zu den sonnigsten Hochplateaus Südtirols und verbindet Naturerlebnis mit der Nähe zur Stadt Bozen, die mit der historischen Rittner Seilbahn schnell erreichbar ist.



Kurzprofil:



Naturhotel Weihrerhof am See – Südtirol



familiengeführtes Naturhotel der Familie Pichler



23 Zimmer und Suiten



direkt am Wolfsgrubener See am Ritten



SeaSpa mit Sauna und Badezugang am See



Bootshaus mit Bootshaussauna



eigene Naturkosmetiklinie



regionale Südtiroler Küche



Nähe Bozen, erreichbar mit der Rittner Seilbahn

