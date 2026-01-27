Sommer am Wolfsgrubener See: Baden, Ruhe, klare Luft
Der Wolfsgrubener See auf dem Rittner Hochplateau liegt auf rund 1.179 Metern und zählt zu den wenigen Badeseen Südtirols mit Hotel direkt am Ufer. Der Weihrerhof positioniert sich dort als ruhig geführtes Naturhotel mit Badesteg, SeaSpa und einem Angebot, das Freiheit statt Programm in den Mittelpunkt stellt. Die Lage verbindet die Nähe zur Stadt Bozen - erreichbar per Seilbahn - mit spürbarer Ruhe am Wasser.
Ort und Lage
Direkte Uferlage am Wolfsgrubener See; Garten bis ans Wasser, privater Badesteg
Höhenlage ca. 1.179 m: klare Luft, gemäßigte Sommernächte
Motorfreier Bergsee; Sommerwasser in der Regel 22-26 °C
Anbindung: Seilbahn Bozen-Oberbozen, anschließend kurze Weiterfahrt bis Wolfsgruben
Hausprofil und Angebot
23 Zimmer im Boutique-Format mit See- oder Waldblick; natürliche Materialien, viel Licht
SeaSpa mit Sauna im Bootshaus, Panorama-Hallenbad mit Seeblick
Anwendungen mit der hauseigenen BergSea-Kosmetiklinie mit Wasser aus dem Wolfsgrubener See sowie Signature Treatments
Küche mit Fokus auf Regionalität, Saisonalität und Handwerk: kräftiges Frühstück; abends Menü mit Produkten vom Ritten und aus Südtirol
Zielgruppen und Haltung
Paare, Alleinreisende und Familien, die Natur und Ruhe schätzen - ohne Animationsprogramm
Haltung: Freiheit statt Vorgaben; Eigenentdeckergeist und Naturkontakt stehen im Mittelpunkt
Sommer am See: Rhythmus und Aktivitäten
Baden vom Steg; Ruderboote und SUPs zur freien Nutzung
Lesen am Ufer, Runde um den See, leichte Wege am Ritten mit Blick zu den Dolomiten
Kultur und Kulinarik in Bozen: Museen, Märkte, Konzerte - per Seilbahn gut erreichbar
Tagesablauf folgt Licht, Wetter und eigener Energie; Abende am Wasser oder am Kamin, je nach Wetter
Mobilität und RittenCard
RittenCard inklusive: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Südtirol sowie freier bzw. ermäßigter Eintritt bei ausgewählten Museen
Empfehlung zur stressarmen Anreise: Bahn bis Bozen, weiter mit der Seilbahn nach Oberbozen; vor Ort kurze Wege zu Fuß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitslabel Südtirol - Stufe 3 (GSTC-Standard); zu den ersten Betrieben mit dieser Stufe in Südtirol
Mehr als 90 % der Energie stammen aus eigener Produktion; Wasser aus eigener Quelle
Unaufgeregt nachhaltig: nicht belehrend, sondern wirksam - zeigt, wie sich Nachhaltigkeit ohne Verzicht erleben lässt
Einordnung
Der Weihrerhof steht für einen alpinen Sommer, der Abkühlung am Wasser, kurze Wege in die Stadt und ein leises Hotelformat verbindet. Das Haus verzichtet auf Animation und setzt auf Eigenentdeckergeist, Naturkontakt und Freiheit statt Programm. Für Gäste entsteht ein klarer Tagesbogen: morgens Wald und Weite, nachmittags See, abends kulinarische Köstlichkeiten auf der Terrasse - und wer möchte, schließt mit einem kleinen Seerundgang ab.
Fakten auf einen Blick
Ort: Weihrerhof, Wolfsgrubener See, Ritten (Südtirol), ca. 1.179 m
Format: kleines Boutique-Wellnesshotel, 23 Zimmer
Besonderheiten: privater Seezugang und Badesteg; Sauna im Bootshaus; Panorama-Hallenbad; SeaSpa; hauseigene BergSea-Kosmetiklinie mit Wasser aus dem Wolfsgrubener See und Signature Treatments; Kraftplätze rund um den Weihrerhof ("Orte zum Sein")
Nutzung/Activities: Baden, Ruderboote und SUPs; Uferwege ab Haus
Umfeld/Klima: motorfreier Bergsee; Sommerwasser meist 22-26 °C; warme Tage, kühle Nächte
Mobilität: Seilbahn Bozen-Oberbozen; RittenCard inklusive
Zielgruppen: Paare, Alleinreisende, Familien ohne Animationsprogramm
Wer im Sommer Stille, Natur und das Gefühl von Freiheit sucht, findet im Weihrerhof am Wolfsgrubener See einen Ort, der Raum lässt - für Einfachheit, für Atempausen, für echtes Dasein.