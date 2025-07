Hotel Frankenland – Tagungen und Entspannen

25 Tagungsräume auf 2.700 m² – für kleine Workshops oder große Kongresse bis insgesamt 1.500 Personen

Das Hotel Frankenland in Bad Kissingen, ein 4‑Sterne‑Hotel mit 500 Zimmern, präsentiert sich als Spitzenadresse für Geschäftskunden und Erholungssuchende. Mit seiner einzigartigen Kombination aus großzügigen Tagungsräumen und umfassender Spa-Infrastruktur ist das Haus eine ideale Wahl für hybride Events und ganzheitliche Incentive-Formate.Im Hotel Frankenland verbinden Sie professionelles Tagen mit echter Erholung. Hier entstehen neue Ideen, stärkere Teams und unvergessliche Momente – alles unter einem Dach.Nach intensiven Sessions genießen Ihre Teams Erholung pur:Wir verwöhnen Ihre Gäste mit– von Kaffeepausen bis Gala-Buffet. Flexible Packages sorgen für die passende Verpflegung zu jedem Event.Mitten in Deutschland gelegen, perfekt erreichbar über Autobahn & per Bahn. Nur 900 m vom Bahnhof Bad Kissingen entfernt.Unser Engagement für: Energiespartechnik, Mülltrennung, regionale Lieferanten.und gestalten Sie gemeinsam mit uns Ihr erfolgreiches Event!Kontakt für Redaktionen und Veranstalter:Hotel Frankenland GmbH · Frühlingstraße 11 · 97688 Bad Kissingen+49 (0)971 81‑0 · conference@hotel‑frankenland.de