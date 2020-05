Pressemitteilung BoxID: 800001 (Kiesewetter GmbH)

Kiesomed. Nachhaltige und jederzeit lieferbare Desinfektionsmittel. Desinfektion gegen Corona-Viren. Innovativ und jederzeit lieferbar durch neues Herstellungsverfahren. Biozid Zulassung für D A CH

www.kiesomed.de

Die Kiesewetter GmbH..und die Chemie stimmt ist Entwickler, Hersteller und Lieferant für professionelle Produkte & Lösungen in den Bereichen der Desinfektion, Reinigung & Entfettung für Industrien, Gewerbe und den technischen Fachhandel.



Der Markt für Desinfektionsmittel ist zusammengebrochen.



Der Grund ist die Rohstoffknappheit auf dem Markt für die Herstellung von Desinfektionsprodukten.



Die Kiesewetter GmbH hat zusammen mit einem Hersteller von innovativen Produkten an einem neuen Flächendesinfektionsmittel gearbeitet, das heute als Alternative zu alkoholbasierten Produkten eingesetzt werden kann.



Das besondere ist, dass die Kiesewetter GmbH aufgrund des besonderen Herstellverfahrens in der Lage ist - unabhängig von der aktuellen Rohstoffknappheit - liefern zu können; und dies in großen Mengen.



Key Facts



✔ Zugelassener Wirkstoff nach neuester EU Biozid-Verordnung 528/2012 (ab 01.01.2019)

✔ Geringe Wirkstoffkonzentrationen

✔ IHO (Lebensmittel) und VAH (Health Care) Zertifizierungen

✔ Naturidentischer Wirkstoff, der denen im menschlichen Organismus stark ähnelt

✔ Hochwirksam gegen Viren, Keime, Bakterien, Pilze, Sporen und andere Mikroorganismen

✔ Keine Tierversuche für Entwicklung und Produktion

✔ Keine Zusatzstoffe, kein Alkohol, keine Farbstoffe, keine Phenole

✔ Keine Gefahrstoffeinstufung lt. CLP-VO 1272/2008

✔ Kurze Einwirkzeiten (= Schnelldesinfektion)

✔ Anwendbar direkt an Mensch und Tier

✔ Keine Resistenzbildung

✔ Wasserbasierende Schnelldesinfektion

✔ Geringe Wirkstoffkonzentration zwischen 0,1 – 0,25 %

✔ Dermatologisch getestet mit Note: SEHR GUT !

✔ Ungefährlich für Mensch, Tier, Umwelt

✔ Kein Sicherheitsrisiko

✔ Nicht brennbar, nicht entzündbar

✔ Keine Gefahreneinstufung lt. CLP-Verordnung 1272/2008

✔ Kein Gefahrgut



Das Produkt hat einen Mehrfach-Ansatz zur Desinfektion von Keimen, Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen.



Im Gegensatz zu herkömmlichen Desinfektionsmitteln desinfiziert unser Wirkstoff indem er zeitgleich:



✔ auf die Zellmembran einwirkt und dort durch die Veränderung der Oberflächenspannung desinfiziert.

✔ indem er auf die Nukleinsäuren einwirkt und so die DNA des Erregers verändert (Oxidation). So kann dieser nicht weiterbestehen und stirbt ab.

✔ indem er mit Proteinen reagiert und so zu einer Denaturierung führt.



Die oben angeführten Prozesse dienen einer schnellen und effektiven Desinfektion und Geruchsneutralisation.



Alle Aussagen und Wirkungen sind durch Gutachten, Zulassungen und Laboruntersuchungen belegbar und nachweisbar.

Kiesewetter GmbH Die Kiesewetter GmbH hat sich in den letzten Jahren zu einem Spezialisten für die Entwicklung von innovativen und ökologischen Produkten für die Industrie entwickelt und wird heute aus den unterschiedlichsten Industrien angesprochen um Lösungen und Produkte zu entwickeln.

