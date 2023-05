Der illegale Welpenhandel boomt - Transparenz und Qualität in einem kaputten System

Pet-Tech-Start-up HonestDog setzt sich gegen den illegalen Welpenhandel ein und für den fairen Erwerb von Hunden.

Hunde sind unsere treuesten Begleiter, Familienmitglieder und besten Freunde. Das System, in dem man diese vier Pfoten finden sollte, ist jedoch kaputt. "Wir haben festgestellt, dass Hunde heutzutage auf den Portalen wie gebrauchte Fahrräder verkauft werden", sagt Nikolaus Ridder, Mitgründer von HonestDog. Allein in Deutschland werden jedes Jahr über eine Million Haustiere über intransparente Kleinanzeigenportale verkauft. Diese mangelnde Transparenz führt zur Ausbeutung von Haustieren, unethischen Zuchtpraktiken und illegalem Handel. Die Tiere werden online angeboten, ohne dass sie gründlich auf artenspezifische Krankheiten oder Verhaltensauffälligkeiten geprüft werden. Oft stellt sich heraus, dass die Hundebesitzer mehr Unterstützung für den Welpen benötigen, als sie erwartet hatten, und geben ihn nach wenigen Wochen wieder im Tierheim ab.



Diesem Problem stellen sich Nikolaus Ridder und Sufyan Osamah mit der Gründung von HonestDog - einem Pet-Tech-Start-up, das die Art und Weise, wie Haustiere ihr Zuhause finden, revolutioniert. Ridder und Osamah haben sich an der Universität kennengelernt und teilen eine tiefe Leidenschaft für Hunde. Sufyan hat aus erster Hand erfahren, wie schmerzhaft es ist, einen Welpen aufgrund von Nachlässigkeit eines unverantwortlichen Züchters zu verlieren. Dieser Verlust in seiner Kindheit hat zur Idee von HonestDog geführt und wesentlich zur Gründung des Unternehmens beigetragen. Nach Gesprächen mit Tausenden von Tierhaltern, Tierärzten, ethischen Züchtern und Tierheimen wurde deutlich, dass es einen besseren, transparenteren Weg geben muss, um ein Haustier zu finden.



HonestDog hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Zukunft ohne vermeidbares Tierleid zu schaffen, in der jedes Tier ein Zuhause für immer hat - von Anfang an. Indem HonestDog verantwortungsvolle Praktiken beim Verkauf von Haustieren sicherstellt und die Aufklärung der Tierhalter fördert, möchte das junge Unternehmen den Prozess der Haustieradoption revolutionieren und ein verantwortungsvolleres und transparenteres Ökosystem schaffen, von dem sowohl die Tiere als auch ihre zukünftigen Besitzer profitieren. "Wir müssen nicht nur sicherstellen, dass alle Verkäufer verantwortungsbewusst sind, sondern auch, dass alle neuen Tiereltern aufgeklärt sind und verstehen, dass ein neues Haustier viel Zeit und Mühe beansprucht", sagt Sufyan Osamah, Mitbegründer von HonestDog. Durch das Zusammenbringen von verantwortungsvollen Hundeeltern mit ausgewählten Vierbeinern und die Bereitstellung von Ressourcen für eine erfolgreiche Vermittlung möchte HonestDog eine Welt schaffen, in der jedes Tier ein liebevolles "Für-immer"-Zuhause findet.



Die Vision geht jedoch weit über eine Vermittlungsplattform hinaus: Das Ziel von HonestDog ist es, die Tierheime langfristig zu entlasten. Dafür wollen sie neuen Haustierbesitzern Zugang zu praktischen Lernmaterialien und Kursen ermöglichen und auch nach dem Kauf des Traumhundes bei jedem Schritt unterstützend zur Seite stehen. Sie bieten einen direkten Zugang zu Tierärzten, Hundeschulen und Versicherungen und geben ebenso seriösen Züchtern, Tierheimen und Rettungsorganisationen die Möglichkeit, ihre Hunde in ein gutes Zuhause zu vermitteln.



Auch die ersten Zahlen sind vielversprechend. "Bereits über 5.000 angehende Hundeeltern und 1.000 geprüfte Züchter sind registriert", erklärt Gründer Sufyan Osamah. Mit der nun abgeschlossenen Finanzierungsrunde sind sie ihrer Vision ein großes Stück nähergekommen. Mit an Bord sind unter anderem die Gründer von Kolibri Games und namhafte Investoren aus Unternehmen wie McMakler, ExpressSteuer, Voggs Media, Fulfin, Aurubis, BLDRS sowie der Kölner VC Venista Ventures. Auch staatliche Fördermittel der NRW Bank und des Digitalhubs Bonn wurden dem Unternehmen zur Verfügung gestellt.



HonestDog wird die Art und Weise, wie Haustiere ihr Zuhause finden, revolutionieren – eine Erfolgsgeschichte, die man nicht verpassen sollte.