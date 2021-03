Zwei Drittel der Deutschen verreisen jährlich zu normalen Zeiten / Jeder achte plant mehrere Reisen

In Sachen Unterkunft gibt es mehr und mehr attraktive Alternativen. Haustausch und Wohnungstausch bietet hierbei eine besondere Art des Reisens, die den Urlaub zu einem Erlebnis macht.



Preiswert verreisen

Dank Haustausch sparen Sie 80 % der Reisekosten, die Hotels oder gemietete Objekte kosten.



Authentisch verreisen

Durch Haus- und Wohnungstausch erleben Sie das Gastland wie ein Einheimischer. Haustauscher bekommen Insidertipps und erleben das Gastland und die Community aus einer anderen Perspektive.



Nachhaltig verreisen

HomeLink ermöglicht es, ressourcenschonend und nachhaltig zu verreisen. Mietwohnungen werden ganz legal getauscht und nicht nebenbei an Urlauber vermietet. Das Auto kann mitgetauscht werden. Damit ist jede Partei am Urlaubsort mobil um Land und Leute kennenzulernen.



Haustiere mitnehmen

Wohin mit seinem Vierbeiner? In manchen Unterkünften kann man das Haustier mitnehmen oder eines vor Ort versorgen.



All-inclusive – im wahrsten Sinne

Ob Auto, Fahrrad, Regenschirm oder Kinderspielzeug. Beim Tausch ist bereits alles vorhanden.



Der HomeLink-Philosophie liegt die gegenseitige Wertschätzung und das Vertrauens zugrunde. Mitglieder tauschen zeitgleich, aber auch zeitversetzt. Ist eine Ferienwohnung im Spiel ist die Ferienplanung völlig flexibel.

