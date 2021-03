So kann man diesen Sommer coronakonform Urlaub machen und kostenlose Unterkünfte finden

4.200 Euro investieren Deutsche durchschnittlich pro Haushalt in den Jahresurlaub. Mithilfe von Haustauschplattformen findet man private Unterkünfte und spart ca. 80% für die Unterkunft.Bei HomeLink e.V., dem führenden Anbieter für Haus- und Wohnungstausch in den Ferien, sind die Austausche kostenlos. Für alle die in diesem Jahr nicht am Budget, aber an den Kosten für die Unterkunft sparen möchten, ist Haustausch die perfekte Lösung. Mindestens 80 Prozent des Reisebudgets können so eingespart werden.„Unsere Webseite ist frei von finanziellen Transaktionen zwischen Mitgliedern, da bei gegenseitiger Gastfreundschaft, Geld keine Rolle spielt“, erklärt Manfred Lypold, der Gründer von HomeLink Ferien-Wohnungstausch e.V. in Deutschland. Somit ist das Zuhause tauschen auch auf zwischenmenschlicher Ebene eine besondere Erfahrung. Werte wie Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Vertrauen rücken dabei in den Vordergrund. Fast alle Mitglieder berichten begeistert über Ihre Erlebnisse." Sehen Sie selbst: https:// botschafter.homelink.de Neben dem immensen finanziellen Vorteil gibt es einige weitere Punkte, die für Haustausch sprechen: So können sich Familien, je nach Tauschpartner und angebotener Unterkunft, über eine entsprechend kinderfreundliche Ausstattung und über vorhandene Spielsachen freuen. Einige Mitglieder kümmern sich auch um Haustiere und die Gartenpflege, wenn dies abgesprochen wird. Zudem ist das eigene Zuhause in den Ferien nicht unbeaufsichtigt und befindet sich in guten Händen.Haustausch, praktisch und kostengünstig, findet weltweit immer mehr Anhänger (60.000 Unterkünfte sind bei HomeLink registriert). Wohnungstausch ist auch für Mieter völlig legal, denn es ist genauso als ob Verwandte für einige Zeit zu Besuch kommen. Für weitere Informationen: https://www.homelink . deHomeLink International ist als Dachverband in Brüssel registriert.HomeLink Ferien-Wohnungstausch e.V. ist in Bamberg als gemeinnützig eingetragen.Die 1953 gegründete Non-Profit Organisation ist in 70 Ländern der weltweit führende Anbieter für Haus- und Wohnungstausch. HomeLink bringt Menschen zusammen, die ihr Zuhause für kurze oder längere Ferienaufenthalte miteinander tauschen möchten. Mitglieder können sich für 1 Monat kostenfrei über www.homelink.org registrieren und bezahlen danach nur 140 Euro Jahresbeitrag