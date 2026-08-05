Eine kleine Auszeit auf dem Baldeneysee

Die Sonne glitzert auf dem Baldeneysee, eine leichte Brise weht und an Bord der Weissen Flotte wird gelacht, erzählt und genossen. Für rund 20 Klientinnen und Klienten des Pflegedienstes „Homecare – die Alltagshelfer“ war der Sommerausflug im Juli wieder ein Tag, der lange in Erinnerung bleibt – mit Kaffee und Kuchen, herrlichem Wetter und dem guten Gefühl, den Alltag hinter sich zu lassen. „Ich freue mich, wenn unsere Seniorinnen und Senioren glücklich sind und die Ausflüge mit uns ganz unbeschwert genießen – ohne Sorgen oder Ängste“, sagt Geschäftsführerin Barbara Niemann. Gemeinsam mit ihrer Pflegedienstleiterin sowie sieben Alltagshelferinnen und Alltagshelfern begleitete sie die Schiffstour.



Raus aus der Tristesse

Regelmäßig im Jahr heißt es bei Homecare: raus aus den eigenen vier Wänden und gemeinsam etwas Schönes erleben. Neben den beliebten Fahrten auf dem Baldeneysee stehen auch Theater oder Besuche des Seniorenkinos in der Lichtburg auf dem Programm.



Dabei beginnt der Ausflug bereits zu Hause: Die Alltagshelferinnen und Alltagshelfer unterstützen beim Anziehen, achten darauf, dass alles Notwendige dabei ist, und fahren anschließend im Privatwagen direkt zur Veranstaltung. „Wir bieten einfach etwas mehr als ande re Pflegedienste“, sagt Barbara Niemann. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter betreut sie pflegebedürftige Menschen in Bochum, Essen sowie den angrenzenden Stadtteilen anderer Ruhrgebiets-Städte. Für sie gehört zu guter Pflege weit mehr als die medizinische Versorgung. Gerade gemeinsame Erlebnisse und schöne Momente seien es, die Menschen neue Lebensfreude schenken.



Deshalb wirbt sie dafür, Unterstützung möglichst früh in Anspruch zu nehmen. Denn wer zu Beginn der Pflegebedürftigkeit noch mobil ist, profitiert besonders von regelmäßigen Unternehmungen und sozialen Kontakten. Sie fördern die Selbstständigkeit, halten körperlich und geistig fit und schaffen neue Routinen.



Ein verlässlicher Freund

Häufig beginnt die Unterstützung mit einer Haushaltshilfe. Daraus entwickeln sich nach und nach gemeinsame Gespräche bei einer Tasse Kaffee, Spaziergänge, Kochen, Lesen oder Spielen. Mit jeder Begegnung wächst das Vertrauen – und aus der Alltagshilfe wird oft sogar ein guter Freund. Auf Verlässlichkeit legt das Team von „Homecare – die Alltagshelfer“ dabei großen Wert. „Uns ist wichtig, dass unsere Klientinnen und Klienten möglichst immer von derselben Person besucht werden. Oftmals möchten sie auch gar niemand anderen sehen“, erzählt Barbara Niemann schmunzelnd. Gerade diese Beständigkeit gebe Sicherheit und Orientierung.



Davon profitieren auch pflegende Angehörige. Sie wissen ihre Liebsten gut versorgt und können selbst einmal durchatmen – auch übrigens während der Ferienzeit. Denn bei Homecare gilt: „Pflege macht keinen Urlaub.“ Und am Ende bleibt nicht nur die Erinnerung an den Ausflug, sondern auch das gute Gefühl, dass Lebensqualität oft in den kleinen gemeinsamen Momenten steckt.





(lifePR) (